Gli chiedono di Napoli, la risposta dell’ex è imperdibile: avete sentito?

Uno dei protagonisti del terzo Scudetto della storia del Napoli, Pierluigi Gollini, ha parlato anche del Napoli nel corso dell’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore, fino alla scorsa stagione in azzurro, ora in forza al Genoa, è entrato nel merito del suo impatto in maglia rossoblù, oltre che a ripercorrere la sua avventura in maglia azzurra e della sua esperienza sotto la guida di Luciano Spalletti, tecnico con cui ha portato a casa lo Scudetto nella stagione 2022-23.

Una grande morale per il futuro: questo è quello che lascia a Pierluigi Gollini la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, con l’ultima stagione vissuta in maniera travagliata insieme a tutti i suoi compagni di squadra, considerando il decimo posto finale in classifica, in Serie A.

Notizie calcio Napoli, le parole di Gollini sugli azzurri e su Spalletti

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Pierluigi Gollini è tornato a parlare del Napoli, compagine a cui ha detto addio in questa estate di rivoluzione per il club di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, le sue dichiarazioni a tal riguardo:

“A Napoli è stata un’esperienza splendida, sarò sempre grato per l’opportunità avuta. Cosa mi porto dietro? Che la testa è fondamentale. Se non sei al top in tutti i sensi, non riesci a essere performante come vorresti”.

L’ultima annata, dunque, ha lasciato il segno anche in Pierluigi Gollini, che ora vuole ritagliarsi più spazio in questa sua nuova avventura in maglia Genoa.