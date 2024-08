Bologna, Italiano: “Napoli? Servirà rispetto”, poi svela il retroscena su ADL

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Napoli di Antonio Conte, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli è atteso dal Bologna, allo stadio Diego Armando Maradona, nella sfida in programma per domenica, 25 agosto. Una sfida che sa di occasione di rivalsa, in seguito alla brutta prova – in particolare nel secondo tempo – del primo match di campionato, contro il Bentegodi. Non sarà facile, però, scardinare il Bologna, compagine che ancora vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la grande annata della scorsa stagione e che non intende rendere la vita facile agli uomini di Antonio Conte.

A parlarne è stato il tecnico dei rossoblu, Vincenzo Italiano, che nei mesi scorsi (ancor prima dell’approdo dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale in azzurro) era stato accostato al club del presidente Aurelio De Laurentiis. Anche di lui ha parlato l’allenatore ex Spezia e Fiorentina, tra le altre, ammettendo di avere un rapporto difatti diretto con il numero uno della SSC Napoli.

La conferenza stampa di Italiano prima di Napoli – Bologna

Sulla partita e sul Napoli

Vincenzo Italiano, nel corso della conferenza stampa odierna, ha avuto modo di parlare della sfida contro il Napoli, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le sue dichiarazioni a tal proposito:

“Domani sarà una partita diversa: andiamo in casa di una squadra forte e che secondo me sarà incattivita e che vorrà riscattare la prima sconfitta. Vorranno vincere davanti al loro pubblico. Ho visto la mia squadra attenta e concentrata, cercheremo di proporre lo spirito fatto vedere nella prima partita (contro l’Udinese, ndr). Il Napoli ha qualita, sono forti. L’anno scorso hanno avuto qualche problemino, ma sono ripartiti con un allenatore nuovo, un progetto nuovo e rimangono sempre per me giocatori di alto livello che, se vanno affrontati con la giusta attenzione e umiltà, possono essere messi in difficoltà. Se gli lasci spazio e gli concedi campo iniziano ad esaltarsi e fare quello che sanno fare, chiaramente ti possono mettere in difficoltà”.

Inoltre, il tecnico ha annunciato anche la presenza di Tommaso Pobega, fresco di ufficialità del passaggio dal Milan.

Sul presidente Aurelio De Laurentiis

Di seguito, le dichiarazioni del tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, sul presidente Aurelio De Laurentiis: