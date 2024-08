“Avviato lo scambio di documenti tra Napoli e Chelsea per la chiusura”: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Il Napoli è pronto ad accogliere Romelu Lukaku in vista della nuova stagione. L’affare con il Chelsea è ormai ai dettagli.

Sono ore caldissime in casa Napoli per il futuro. Nella giornata di ieri, il club azzurro ha concluso l’acquisto di Romelu Lukaku che sarà il nuovo attaccante a disposizione di Antonio Conte. L’operazione con il Chelsea si concluderà nelle prossime ore, e finalmente il giocatore potrà unirsi al gruppo squadra.

Si è trattato di un affare estenuante, ancor più a causa delle pretese del Chelsea. Il muro del club londinese è stato abbattuto nella giornata di ieri, quando il Napoli ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro più 15 di bonus per l’acquisto a titolo definitivo. Da quel momento, tutto è in discesa con le due compagini che hanno già avviato lo scambio dei documenti.

Ultim’ora Napoli, scambio dei documenti in corso con il Chelsea: le ultime

Sono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro ha chiuso l’operazione che porterà Romelu Lukaku in Campania. Negli ultimissimi minuti, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa che si chiuderà a breve. Di seguito le parole dell’esperto.

“Chelsea, Napoli e il club del giocatore stanno ora procedendo con le formalità per far firmare tutti i documenti per l’affare Romelu Lukaku. Accordo verbale confermato al 100% come riportato venerdì. Lukaku ha parlato anche con Antonio Conte dopo la svolta. Trasferimento a tempo indeterminato, contratto 3 anni”.

Il corteggiamento del club azzurro è durato diverse settimane, ma poi è andato a buon fine. L’attaccante belga è stato sempre visto come il vero sostituto di Victor Osimhen, motivo per il quale non si è mai virato su altri obiettivi. Oltre a ciò, l’ex Roma e Inter è apparso entusiasta fin dall’inizio visto anche il rapporto con Antonio Conte.

I due, ai tempi dell’Inter, hanno costruito un legame molto importante che ha permesso al calciatore di esprimersi al meglio. Non a caso, Romelu Lukaku si metterà subito a disposizione del suo allenatore per cercare di condurre il Napoli verso i nuovi obiettivi. Resta da capire quando il centravanti sarà disponibile e sopratutto in quale match è previsto l’esordio ufficiale con la maglia azzurra.