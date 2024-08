Lukaku al Napoli, cifre e dettagli dell’affare: costo più alto del previsto

Tutte le cifre e i dettagli per Romelu Lukaku al Napoli: l’affare si è chiuso a cifre più alte del previsto.

Adesso è davvero fatta per Lukaku al Napoli. Si chiude così un tormentone lungo l’estate intera e Antonio Conte potrà finalmente abbracciare il suo pupillo. Il club azzurro ha così deciso di accelerare per lui prima ancora di risolvere l’intricata questione riguardante la cessione di Osimhen, effettuando un notevole sforzo economico in considerazione della mancanza dei fondi destinati a finanziare l’arrivo del nuovo numero nove.

Proprio in questi minuti, stanno emergendo alcuni dettagli in merito alle possibili cifre dell’affare: le cifre si sono rivelate più alte rispetto a quanto inizialmente previste.

Lukaku-Napoli, le cifre dell’affare

Fabrizio Romano ha riportato tutti i dettagli dell’affare nel consueto tweet in cui ha annunciato l'”here we go” dell’affare. Per il giornalista. la trattativa do è chiusa per 30 milioni più 15 di bonus, per un totale potenziale da 45 milioni.

Romano aggiunge anche che il trasferimento è stato mediato da Ali Barat per Epic Sports. Le cifre, così, si rivelano più alte rispetto ai 30 milioni più percentuale sulla futura rivendita emersi nelle scorse ore. Uno sforzo enorme, ma necessario per regalare a Conte il suo nuovo bomber.