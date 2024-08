Verso Napoli-Bologna, il quotidiano si sbilancia sull’affluenza: il dato

Il prossimo avversario del Napoli, dopo la batosta di Verona, sarà il Bologna: quanti spettatori ci saranno allo stadio Diego Armando Maradona? Arriva la stima del quotidiano.

Il Bologna sarà il prossimo avversario del Napoli nella seconda giornata di Serie A, in programma per domenica 25 agosto allo stadio Diego Armando Maradona. Un banco di prova decisamente importante per la squadra di Antonio Conte, desideroso sicuramente di una vendetta sportiva in seguito alla pesante sconfitta rimediata in casa dell’Hellas Verona, per 3-0. In attesa di nuovi rinforzi dal mercato, oltre al già annunciato David Neres, gli azzurri hanno il dovere di trovare una reazione contro la squadra di Vincenzo Italiano, che si è seduto sulla panchina dei rossoblu in questa estate, dopo essere stato accostato per molto tempo a quella azzurra.

Non mancherà, però, l’apporto dei tifosi, pronti a riempire gli spalti del Maradona per sostenere la squadra azzurra. Quanti tifosi ci saranno all’impianto di Fuorigrotta per la seconda sfida del campionato di Serie A, contro il Bologna? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sbilancia circa la possibile affluenza dei supporters per la prima partita in casa dei partenopei in questa stagione, profilando il superamento della soglia dei quarantamila tifosi.

Notizie SSC Napoli, il dato sull’affluenza fa sperare i tifosi

Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto a sostenere il Napoli nell’esordio casalingo, in Serie A, contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Di seguito, quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo ha fatto sapere che si va oltre le quarantamila presenze:

“Le Curve superiori sono esaurite da tempo, da poche ore dopo che il Napoli ha messo in vendita i biglietti della partita contro il Bologna per i possessori della Fidelity Card. La prevendita per il match di domenica sera al Maradona ora è aperta a tutti e procede bene, ma si è ancora lontani dal tutto esaurito: la brutta sconfitta contro l’Hellas Verona di certo non ha aiutato, ma non è da escludere un’impennata improvvisa dovuta ai nuovi acquisti di mercato, David Neres su tutti. Al di là dei due settori sold out, stanno per esaurirsi anche i biglietti per la Curva B inferiore e per i Distinti, sia superiori che inferiori. Sulla piattaforma Ticketone resta una disponibilità media per la Tribuna Nisida e ancora alta per la Posillipo”.

Un fattore di non poco conto per gli azzurri di Conte, che potranno contare sul proprio pubblico per rifarsi dopo la brutta prova contro l’Hellas Verona.