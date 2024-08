Da Firenze, annuncio su Amrabat-Napoli: cosa sta succedendo

Annuncio da Firenze sulla trattativa fra Fiorentina e Napoli per Amrabat: cosa sta succedendo e come può finire.

Il Napoli ha ancora tanto da fare nel calciomercato. Il club azzurro deve infatti investire praticamente in ogni reparto, con tanti calciatori ancora da piazzare in uscita che bloccano però i possibili acquisti. Il reparto che potrebbe essere più coinvolto da questi movimenti è il centrocampo, dove aspettano un piazzamento Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Al loro posto, sembra già pronto l’arrivo di Billy Gilmour, mentre è un’incognita il secondo nome.

Nelle scorse ore era spuntata l’ipotesi di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina reduce da una stagione in prestito al Manchester United. Si era detto del gradimento di Antonio Conte per lui e anche del calciatore per il Napoli, ma nulla in più.

Amrabat-Napoli, annuncio da Firenze sulla trattativa

Secondo quanto riportato dal portale Firenzeviola.it, il Napoli non avrebbe effettuato nessuna offerte per Amrabat e, anzi, la soluzione più probabile per lui è la permanenza presso il club viola.

Per il portale, per lui non ci sarebbe né l’offerta del Napoli, né di altri club come Manchester United (per un ritorno) e Fenerbahce. Il giocatore ha intanto stretto un ottimo rapporto col nuovo allenatore del club gigliato Raffaele Palladino e questo feeling (anche tattico) lo avrebbe convinto a restare a Firenze. Non solo: il calciatore sarebbe infatti consapevole delle basse probabilità per cui possa arrivare un’offerta all’altezza al club viola e, così, avrebbe anticipatamente scelto di non partire.