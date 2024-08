Napoli, giornalisti fuori dal centro sportivo di Castel Volturno: arriva il comunicato stampa

Comunicato da parte dell’Ordine dei Giornalisti della Campania in merito alla presenza dei giornalisti all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno.

In queste ore, l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha pubblicato un comunicato per tutelare il lavoro e il diritto alla cronaca della stampa, all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno. Nel dettaglio, l’OdG ha espresso la propria vicinanza al collega Manuel Parlato, invocando una soluzione nel più breve tempo possibile per consentire alla stampa di poter lavorare senza particolari limitazioni nella area adiacente al centro sportivo.

News Napoli, il comunicato dell’Ordine dei Giornalisti

L’Ordine dei Giornalisti scende in campo per tutelare il lavoro della stampa al seguito delle vicende della SSC Napoli.

“L’Ordine è al fianco del giornalista Manuel Parlato e di tutti i giornalisti che quotidianamente seguono le vicende del calcio Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno per esercitare il diritto di cronaca”, si legge nella nota in questione, in cui si spinge per una soluzione immediata che possa consentire ai vari cronisti di lavorare “senza vincoli né limitazioni di spazio, e soprattutto in una zona consona al lavoro e alla professionalità della categoria”.

Soluzione che, evidentemente, dovrà essere trovata tra la SSC Napoli e l’Istituto di Vigilanza incaricato, così come espressamente sottolineato nel comunicato dell’OdG.