Ultim’ora Napoli, ora il colpo è possibile: regalo di Manna a Conte

Il club partenopeo lavora per accontentare le richieste di Antonio Conte. Occhio a possibili colpi a centrocampo.

Prosegue senza sosta la rincorsa sul mercato e la dirigenza del Napoli lavora per rinforzi il prima possibile. L’obiettivo è accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte, il club vuole fare 3-4 colpi nei prossimi giorni anche se servono delle uscite. Mario Rui è ad un passo dal San Paolo, poi ci sono le situazioni di Folorunsho e Gaetano e una volta chiarite queste si lavorerà anche in entrata.

E’ questa la priorità di Manna, prima le cessioni e poi i colpi ma questa fase di stallo ha creato problemi al Napoli e anche a Verona il Napoli ha evidenziato non solo un problema centravanti ma anche un’emergenza chiara a centrocampo. Il club azzurro è pronto a correre ai ripari e per questo starebbe pensando ad un colpo da capogiro.

Scott McTominay piace molto a Conte e la società vorrebbe provare ad accontentarlo, oltre alla questione Lukaku. Rinforzi importanti con Neres e una squadra rivoluzionata rispetto a quella che abbiamo vista negli ultimi due impegni stagionali.

Mercato Napoli, affare in trattativa avanzata

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la trattativa per portare Scott McTominay dal Manchester United al Napoli è in trattativa avanzata. Insomma, sarebbe un colpo di primo piano e la società vuole regalare a Conte un rinforzo di questo livello in questa parte del campo. Il centrocampista scozzese ha il contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli vuole chiudere, i Red Devils vogliono 30 milioni di euro e la società sta lavorando con le cessioni e magari vorrebbe accontentare il tecnico con un doppio colpo Gilmour più McTominay.

Il giocatore piace a Ten Hag che non vorrebbe perderlo, ma McTominay non vuole rinnovare e gradisce il forcing del Napoli e di Antonio Conte. Oltre alla questione Osimhen e Lukaku questo rischia di diventare un altro tormentone e Manna sta provando a sbloccare la situazione. McTominay, Gilmour e Lukaku, il triplo colpo nell’ultima settimana di mercato è possibile. Ovviamente sarebbe molto più semplice con l’addio di Osimhen.