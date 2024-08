“Sarà reintegrato in gruppo”, l’annuncio sul calciatore del Napoli è una vera sorpresa

Arriva un annuncio a sorpresa su un giocatore del Napoli: sarà reintegrato in gruppo, cambia tutto adesso.

Il Napoli ha ancora tanto da fare nel mercato, fra tanti calciatori in uscita e colpi in entrata al momento bloccati. Il club azzurro si ritrova ostaggio delle difficoltà nel cedere alcuni calciatori, che stanno impedendo di fatto di accelerare per i nuovi acquisti. La situazione principe fra queste è ovviamente quella di Victor Osimhen, la cui cessione doveva essere quella destinata a finanziare l’intero mercato. Il nigeriano, invece, non ha acquirenti disposti a spendere i 130 milioni della sua clausola rescissoria ed è ancora al Napoli come giocatore fuori dal progetto.

Ma la sua non è la sola situazione che sta creando caos e scompiglio in casa Napoli. Va ricordato infatti come ci siano anche altri giocatori in attesa di cessione come Mario Rui, Folorunsho e Gaetano, tutti considerati altrettanto fuori dal progetto e, quindi, non convocati per i primi impegni ufficiali azzurri.

Napoli, notizia a sorpresa: “Conte ha reintegrato un giocatore”

In questi minuti è arrivata però una novità importante al riguardo: secondo quanto riportato su X dal giornalista del Corriere della Sera Ciro Troise, il Napoli avrebbe deciso di reintegrare Gianluca Gaetano. La scelta proverrebbe da Antonio Conte in persona e permetterebbe al talento napoletano di allenarsi nuovamente con i compagni.

Troise riporta come poi, nel caso in cui il giocatore dovesse restare alla fine del calciomercato, gli verrebbe addirittura rinnovato il contratto. Si tratterebbe, quindi, di un cambio totale di idea: la sua cessione era vista quasi come scontata, col giocatore ancora conteso fra Parma e Cagliari. Non è ancora sicura la sua permanenza al Napoli, ma sicuramente avrà le possibilità di giocarsi le sue chances.

Gaetano viene da due stagioni in cui ha vestito la maglia azzurra dopo una girandola di prestiti, fra cui quello nel 2021/2022 alla Cremonese di Pecchia, con cui ottenne la promozione in Serie A. Poche presenze per lui, invece, nell’annata dello Scudetto, ugualmente nei primi mesi della scorsa stagione. A gennaio, è arrivata la scelta di prestarlo al Cagliari, con cui ha ritrovato gol e ottime prestazioni. Il poco adattamento al gioco di Conte (in Sardegna Gaetano ha giocato prevalentemente come trequartista) facevano pensare ad una sua cessione, stavolta a titolo definitivo. Invece, potrebbe esserci un nuovo colpo di scena e una nuova chance di sfondare nella squadra della sua città.