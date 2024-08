Mario Rui, svolta sul futuro: cosa sta succedendo col Napoli

Svolta sul futuro di Mario Rui: svelato cosa sta succedendo col Napoli, ci sono grandissime novità su di lui.

Il Napoli continua a palesare più di qualche difficoltà sul mercato in uscita. Il club azzurro ha infatti ancora diversi giocatori fuori dal progetto da piazzare sul mercato, lasciando così ad Antonio Conte una rosa assolutamente incompleta per l’inizio del campionato. La sconfitta degli azzurri per 3-0 contro il Verona obbliga un’accelerata al riguardo perchè i nuovi innesti sono assolutamente necessari.

Il ds Manna dovrà così lavorare duramente per piazzare tutti quei calciatori in attesa di squadra. Uno di questi è Mario Rui: il suo agente, Mario Giuffredi, già nelle scorse settimane aveva annunciato l’intenzione di lasciare il Napoli per spostarsi all’estero. Dopo un iniziale impiego nelle prime amichevoli stagionali, il portoghese è stato escluso dalle prime due uscite stagionali contro Modena e Verona, in attesa che si sblocchi qualcosa sul piano della sua cessione.

Mario Rui, le ultime sulla trattativa col San Paolo

La squadra che si sta muovendo nel modo più concreto è il San Paolo. Le fonti brasiliane di Goal.com hanno riportato però nelle ultime ore l’intenzione della squadra carioca di non pagare alcun indennizzo al Napoli per acquistare il calciatore, optando, sostanzialmente, per un colpo a 0. Conferma in parte queste voci anche il portale italiano Tuttomercatoweb, secondo cui il Napoli chiederebbe un indennizzo minimo per liberarlo. Ci sarebbe però ottimismo per trovare una quadra fra le due squadre e il calciatore.

Le prossime settimane potrebbero quindi portare novità, con il San Paolo che ha davvero intenzione di fare sul serio per acquistarlo. Bisognerà trovare solo l’accordo per liberarlo da un contratto con scadenza nel 2026. Il Napoli ha comunque l’intenzione di accontentare il suo difensore e fargli fare questa nuova avventura sette anni dopo il suo arrivo in città. Sembrano arenate, invece, le trattativa con i club portoghesi (Porto, Benfica e Sporting Lisbona), con cui la situazione è in stand by.

Sarebbe quindi non molto lontano l’addio dell’ultima colonna del Napoli di Sarri. Rui firmò in azzurro nell’estate del 2017 e sfiorò nella sua prima stagione partenopea lo Scudetto, perso nonostante i 91 punti conquistati (record di sempre del club). Il portoghese ha potuto poi colmare questa delusione con il successo ottenuto nel 2022/2023, in cui si è rivelato una risorsa utilissima nello scacchiere di Luciano Spalletti. Adesso, invece, potrebbe salutare il club dopo ben 7 anni.