Lascia Napoli dopo sette anni: accordo raggiunto, cessione ad un passo

Il giocatore è diventata negli anni un’icona del club partenopeo. Ora è pronto per una nuova importante avventura.

In casa Napoli non solo acquisti, la squadra lavora con attenzione anche agli esuberi. Diversi giocatori non sono nei piani di Conte e l’obiettivo è abbassare il monte ingaggi e mandare via i giocatori che non sono più nel progetto; anche questo può essere un modo per recuperare e poter poi investire in nuovi colpi.

Nelle ultime ore il Napoli ha praticamente piazzato una nuova importante cessione, il giocatore non era parte del progetto ed è pronto ad una nuova sorprendente avventura. Stiamo parlando del laterale Mario Rui, terzino che – dopo sette lunghi in azzurro – vede ai titoli di coda la sua avventura con la maglia del Napoli.

Mercato Napoli, l’addio ormai è ad un passo

Mario Rui è pronto ad una nuova sorprendente avventura. Come riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà il giocatore ha trovato un accordo con i brasiliani del San Paolo e sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura. Per lui è pronto un accordo con un contratto fino a Giugno 2026.

Nuova avventura per Mario Rui e non dovrebbe essere un grosso problema trovare un accordo tra i club. Il giocatore ha un ingaggio esoso per il Napoli e viene considerato un esubero, quindi il Napoli potrebbe presto trovare l’accordo per la cessione e Mario Rui saluterà Napoli dopo varie stagioni e uno storico scudetto, conquistato ormai oltre dodici mesi fa.