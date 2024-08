Colpo di scena Napoli, azzurri sullo svincolato di lusso: è sfida a un club di Serie A

Dopo l’esordio in campionato il Napoli sta valutando se rinforzare o meno il reparto. La società potrebbe stupire tutti.

Nel primo match di campionato contro il Verona il club azzurro ha evidenziato diversi problemi. Il 3 a 0 contro la squadra di Zanetti parla chiaro, la squadra ha fatto male in tutti i reparti e si sono salvati davvero in pochi: uno dei reparti più in difficoltà è stato sicuramente quello difensivo, come dimostrano i tre gol della squadra padrone di casa.

L’assenza di Buongiorno ha pesato, Juan Jesus ha combinato diversi danni mentre Di Lorenzo non convince totalmente nel ruolo di braccetto. Per questo non si escludono soluzioni a sorprese e – clamorosamente – il Napoli potrebbe valutare di tornare sul mercato. I colleghi di Kiss Kiss Napoli hanno fatto un nome nuovo, un colpo che sarebbe davvero a sorpresa.

Mercato Napoli, si lavora su un profilo esperto

Secondo Kiss Kiss il Napoli starebbe pensando al campione tedesco Mats Hummels, giocatore attualmente svincolato dopo l’ultima stagione al Borussia Dortmund. Il giocatore è in cerca di squadra, nelle ultime settimane è stato vicino prima al Bologna e poi alla Roma, ma ora ci sarebbe il forte interesse del Napoli.

Il calciatore sarebbe un profilo di esperienza, sul giocatore ci sono diversi club ma il Napoli in Italia deve sfidare la concorrenza del Torino. Occhio quindi alle possibili sorprese.