Mercato Napoli, accordo ad un passo per il giocatore: Manna pronto a chiudere

Il Napoli è molto attivo sul mercato ed è pronto a perfezionare l’affare nel mercato in entrata. Manca davvero poco.

Prosegue senza sosta il lavoro di Giovanni Manna, neo ds del Napoli, per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Gli azzurri necessitano di diversi rinforzi tra centrocampo e attacco, la priorità resta il centravanti ma occhio anche in altri ruoli. Un nuovo affare si sta concretizzando e il Napoli è vicino al rinforzo.

Come riporta Il Mattino il blitz di Manna in Inghilterra è servito ed è ormai ad un passo il trasferimento di Billy Gilmour in azzurro. Affare importante e Conte potrà cosi avere l’alternativa ai titolari per il centrocampo, un giocatore da alternare con Lobotka e un rinforzo con esperienza internazionale: il giocatore ieri ha giocato solo 10 minuti in Premier League con il Brighton ma il suo trasferimento non sarebbe in bilico, anzi.

Napoli-Gilmour, le cifre dell’affare

Ormai cosa fatta per il trasferimento di Gilmour, manca pochissimo e il club inglese riceverà 15 milioni, 12 direttamente e 3 invece di bonus con il giocatore che firmerà un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Un nazionale scozzese, il primo scozzese della storia, per la formazione partenopea.

Dopo la difesa e dopo la possibilità di perfezionare i colpi in attacco il Napoli rinforza il centrocampo e perfeziona cosi un importante tassello per il reparto azzurro.