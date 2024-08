Manna sblocca un nuovo affare: la novità sulla formula d’acquisto

Manna pronto a sbloccare una nuova operazione: la novità sulla formula della cessione del calciatore.

Giovanni Manna sta lavorando per migliorare la rosa e consegnare ad Antonio Conte una squadra competitiva. Gli ultimi giorni sono stati decisamente molto frenetici per il dirigente del Napoli, che a Londra ha provato a gettare le basi per chiudere l’affare Lukaku e per completare l’acquisto di Gilmour. Per quanto riguarda il centrocampista scozzese manca davvero poco alla fumata bianca.

E ancora, il Napoli accoglierà tra poche ore David Neres, il quale lunedì 19 agosto completerà le visite mediche a Villa Stuart e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro. Ma per tanti arrivi, sono previste anche tante partenze. Manna sta trattando con diverse società che hanno mostrato proprio interesse per alcuni giocatori con le valigie pronte. E’ noto che il Napoli debba liberarsi di Folorunsho, Gaetano, Mario Rui e Osimhen, ma a questi si aggiungerebbe anche Zerbin.

Napoli-Monza, nuovo affare per Zerbin

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli e il Monza starebbero lavorando nuovamente ad un accordo per Alessio Zerbin. L’attaccante azzurro ha svolto entrambi i ritiri con Antonio Conte, ma fatica a trovare spazio. Ha già giocato con i brianzoli nella seconda metà della scorsa stagione, andando a rinforzare la squadra di Palladino in prestito.

Zerbin sarebbe contento di ritornare al Monza e in queste ore le parti si stanno accordando sulla formula del prestito, se secco o con diritto di riscatto. Con ogni probabilità, entro la prossima settimana potrebbe già definirsi l’operazione.