Napoli su Ivan Martin, azzurri già in pole! Spunta il retroscena legato al Villarreal

Il Napoli sta puntando in queste ore Ivan Martin, centrocampista del Girona: azzurri in pole, spunta anche un retroscena.

Il nome di Ivan Martin è emerso proprio in queste ore: il Napoli starebbe guardando al giocatore spagnolo per andare ad inserire un’altra pedina all’interno del centrocampo azzurro. Giovanni Manna ci starebbe lavorando nella speranza di regalare ad Antonio Conte un altro elemento in grado di aumentare il livello in mezzo al campo. Ad oggi, soltanto Anguissa e Lobotka possono essere schierati in campo dal tecnico, segnale che sul mercato bisognerà lavorare molto per aiutare l’allenatore.

Secondo quanto riportato da Relevo proprio in queste ore, il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Girona: il giocatore è a conoscenza dell’interesse azzurro, e ci sarebbero delle probabilità concrete di vederlo all’ombra del Vesuvio. Il Napoli – si legge – sarebbe finito addirittura in pole nella corsa al giocatore.

Napoli-Ivan Martin, spunta il retroscena sul Villarreal

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro sul contratto: pagando quella cifra, infatti, il Napoli si garantirebbe le prestazioni di Ivan Martin. C’è poi un retroscena legato al Villarreal ed una percentuale che finirebbe nelle casse del sottomarino giallo in caso di acquisto del Napoli.

Pagando la clausola, infatti, il club partenopeo garantirebbe 8 milioni al Girona e 4 al Villarreal. Fino a giugno – si legge – c’era addirittura un diritto di recompra a favore del Villarreal per 4 milioni di euro.