Kvaratskhelia, raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Napoli: le cifre del nuovo contratto!

Khvicha Kvaratskhelia è pronto ad unirsi al Napoli per le prossime stagioni. Il calciatore azzurro rinnoverà il proprio contratto.

Sono giorni caldissimi in casa Napoli sul fronte mercato e non solo. La dirigenza partenopea è alle prese con diverse situazioni. Infatti, oltre ai colpi in entrata e in uscita, la dirigenza ha anche il compito di occuparsi di quelle situazioni “delicate”. Tra queste, è presente senza dubbio il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, da tempo, discute di un possibile prolungamento contrattuale che però tarda ad arrivare.

Il georgiano con l’avvento di Antonio Conte è tornato ad essere una pedina cruciale. Infatti, fin dalla conferenza stampa di presentazione, il tecnico chiarì subito il futuro dell’esterno. Il classe 2001 è del tutto intoccabile, motivo per il quale il Napoli respingerà qualsiasi tipo di assalto. Non a caso, proseguono i dialoghi per il rinnovo che blinderebbe ancor più il giocatore. Nelle ultimissime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro di Kvaratskhelia.

Kvara-Napoli, tutto pronto per il rinnovo: accordo fino al 2029!

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli proseguiranno la propria storia d’amore. Il georgiano è una pedina intoccabile nello scacchiere di Antonio Conte, motivo per il quale la società vorrebbe blindarlo. Come riportato da “Il Mattino” la società e il calciatore avrebbero raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale. Si parla di un prolungamento fino al 2029 che permetterebbe alla società di allentare tutti i top club interessati. Le cifre del nuovo contratto son molto importanti, con il georgiano che guadagnerebbe 6 milioni di euro a stagione compresi i bonus a scalare legati ad obiettivi e prestazioni.

Come sottolinea il quotidiano, l’accordo è stato raggiunto ed è ormai congelato. L’appuntamento per la firma è previsto nella sede della Filmauro quando il mercato sarà terminato. Si tratta, quindi, di uno sforzo molto importante da parte del club azzurro che vuole blindare uno dei suoi gioielli.

Khvicha Kvaratskhelia dovrà ripagare la propria fiducia nella stagione che sta per iniziare. Infatti, la situazione legata a Victor Osimhen permette al georgiano di diventare il “primo attore protagonista”. Non a caso, tutti gli occhi saranno puntati sulle sue prestazioni che dovranno condurre il Napoli verso gli obiettivi prefissati.