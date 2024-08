“Vuole andare via!”: mercato Napoli, l’annuncio dell’allenatore non lascia più dubbi

L’annuncio dell’allenatore non lascia più alcun dubbio: il Napoli gongola, è tutto chiaro a poche ore dalla prima partita di campionato.

Il mercato del Napoli è in una situazione di stallo che dovrà risolversi nel corso di poco tempo, soprattutto se si vorrà dare ad Antonio Conte la possibilità di giocare con una squadra competitiva per il prossimo campionato. La prima giornata è ormai alle porte e per Giovanni Manna c’è ancora tanto lavoro di fare. Ci sono almeno un paio di nomi sui quali il direttore sportivo sta lavorando per portarli a Napoli nel minore tempo possibile.

Uno di questi è senza dubbio David Neres, esterno d’attacco del Benfica che è finito nel mirino del club azzurro ormai da diverse settimane. Secondo quelle che sono le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Napoli sarebbe ormai vicinissimo al giocatore: mancano alcuni dettagli col Benfica per arrivare alla definizione della trattativa.

Napoli-Neres, arriva l’annuncio dell’allenatore in queste ore

A fugare ogni dubbi su quella che è la volontà di David Neres, ci ha pensato Roger Schmidt, allenatore del Benfica, che in conferenza stampa a chiarito in maniera netta cosa sta accadendo in queste ore in merito al calciatore brasiliano.

“Neres? L’ho già detto, abbiamo una situazione molto chiara. Abbiamo un calciatore che vuole andare via e ci sono trattative concrete in corso”, ha detto l’allenatore. “Devo tenerne conto nella preparazione delle partite. Ma devo dire che è stato molto professionale e molto serio in allenamento. Il suo comportamento è impeccabile”, ha ancora ammesso Schmidt.

E’ molto probabile, dunque, che Neres non venga convocato per la prima partita di campionato del Benfica, segnale evidente su quello che sta accadendo: il Napoli ci sta lavorando, le prossime ore potrebbe essere decisive per la chiusura definitiva dell’affare.