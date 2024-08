“Stanno preparando i documenti”: Napoli-David Neres, ci siamo! Le ultime di Sky

Tutto pronto per il prossimo colpo di mercato del Napoli di Antonio Conte: David Neres è sempre più vicino, le ultime di Sky Sport.

Il Napoli si prepara a chiudere il prossimo colpo di mercato. David Neres è sempre più vicino alla squadra partenopea. Le prossime ore saranno cruciali per definire chiusa una trattativa che è ormai ben avviata: col Benfica si stanno praticamente limando i dettagli di quella che sarà un’operazione di mercato importante per Antonio Conte.

David Neres andrà ad inserirsi all’interno di una rosa dove sarà importante il contributo del giocatore brasiliano, in grado di dare all’allenatore alternative importanti per la manovra offensiva. Ma a che punto siamo? Le ultime le ha date Sky Sport proprio in questi minuti.

Napoli-David Neres, ci siamo! I club stanno preparando i documenti

Come riportato dall’emittente satellitare, Napoli e Benfica stanno preparando i documenti che andranno poi a ratificare il passaggio del giocatore brasiliano in maglia azzurra. Il tutto verrà formalizzato dopo la partita del Benfica, la prima in campionato, contro il Casa Pia.

Il giocatore dovrebbe viaggiare domenica verso la città partenopea, per poi svolgere lunedì le visite mediche: affare da 28 milioni di euro, bonus inclusi.