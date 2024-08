“Quando vieni?”: mercato Napoli, il messaggio diventa un vero indizio

Il commento sui social ha attirato l’attenzione, sembra un vero e proprio indizio di mercato: cosa sta succedendo in casa Napoli?

Ci sono diverse cessione che il Napoli dovrà portare in essere da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampo è senza dubbio uno dei reparti sui quali si dovrà lavorare maggiormente soprattutto in uscita: Cajuste sembrava ad un passo dalla cessione, salvo poi vedere sfumare l’addio col passaggio al Brentford. Adesso sembra ci sia l’Ipswich ad aver convinto il giocatore ad accettare la Premier League.

Poi l’addio di Folorunsho, altro elemento che non rientra nei piani di Antonio Conte: a lui sono stati accostate l’Atalanta e la Lazio, entrambe alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Ed infine Gianluca Gaetano, altro giocatore che non sembra fare al caso del Napoli e che è finito sulla lista dei partenti.

Anche Gaetano, cosi come Cajuste e Folorunho, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ma sembra Antonio Conte non sia convinto e dunque per loro si prospetta un addio in tempi relativamente brevi. Sul centrocampista napoletano sembra essere pronto l’affondo del Parma che, però, col tempo ha raffreddato il suo interesse.

Addio Gaetano, occhio al Cagliari: spunta il commento sui social…

Nelle scorse ore si è fatta nuovamente plausibile l’ipotesi Cagliari: proprio con i sardi, infatti, Gaetano ha giocato lo scorso anno la seconda parte di stagione, con risultati decisamente positivi. La squadra rossobu punterebbe volentieri su di lui ma serve trovare una formula che possa soddisfare i sardi ed ovviamente anche il Napoli. La piazza di Cagliari accoglierebbe a braccia aperte il giocatore classe 2000, ed in queste ore è arrivato anche un indizio social molto interessante.

Gaetano ha pubblicato un post su Instagram appena un paio di ore fa, dedicato alla sua compagna: “Sto scrivendo tutti i giorni libri di questa storia e non mi fermo ancora, mille pagine finite e non mi fermo ancora. Più ti tengo in queste braccia e più voglio fa l’amore. Ti amo”, le parole pregne di sentimento del giocatore attualmente ancora del Napoli.

Tra i commenti è spuntato quello di Yerry Mina, difensore colombiano del Cagliari: “Quando vieni fratello?”, ha scritto il giocatore rossoblu sotto il post di Gaetano. Un messaggio che sembra un vero e proprio indizio legato alle possibilità molto concrete di vedere proprio Gaetano tornare in Sardegna e giocare la prossima stagione con la maglia del Cagliari.