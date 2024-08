Mercato Napoli, ora l’affare si complica: spunta l’annuncio del tecnico

Il giocatore piace al Napoli, ma le ultime dichiarazioni non sono di auspicio. L’obiettivo potrebbe ora allontanarsi.

Il mercato del Napoli prosegue senza sosta e la società lavora per accontentare in tutto e per tutto le richieste di Antonio Conte. In queste ore la società ha chiuso per l’accordo con la stella brasiliana del Benfica David Neres, in arrivo per 28 milioni di euro. Il club partenopeo ha cosi l’esterno offensivo ed è da chiarire la questione attaccante.

Victor Osimhen è in uscita e il club è in attesa di nuove proposte, poi si proverà l’affondo su Romelu Lukaku ma senza l’uscita dell’attuale bomber sarà difficile trovare la quadra. Intanto un altro colpo di mercato rischia di sfumare, stiamo parlando del centrocampista del Manchester United McTominay.

Il calciatore è in scadenza 2025 e diversi club sono sulle tracce, c’è anche il Napoli ma il tecnico dello United Erik Ten Hag ha provato a fare chiarezza con dichiarazioni importanti.

Mercato Napoli, arriva l’annuncio di Ten Hag

Lo United giocherà tra pochi minuti e McTominay partirà dalla panchina ma il tecnico ha blindato cosi il suo giocatore: “Quando giochi in Nazionale scozzese e fai 10 gol con noi in stagione è normale che attiri interesse, ma noi vogliamo tenere McTominay. Il giocatore è molto importante per la nostra squadra e abbiamo visto cosa può dare”.

Un messaggio chiaro alle pretendenti del giocatore, Napoli e altre sono avvisate. Lo United crede molto nel giocatore e difficilmente lo lascerà partire, almeno senza la giusta offerta.