Lukaku-Napoli, proseguono i contatti: il club ha deciso, non ci sono dubbi

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo le trattative ed emergono dettagli per Napoli e Chelsea. Importante novità su Lukaku.

Continua la rincorsa Napoli all’attaccante ed in questo momento è la priorità per la società partenopea. Nel weekend gli azzurri debutteranno a Verona, Raspadori parte favorito su Simeone e ciò testimonia comunque l’assenza di una punta di peso, il club azzurro continua a restare a caccia di un nuovo bomber.

La telenovela Osimhen rischia di durare sempre più a lungo e protrarsi fino al termine del mercato, il giocatore è in uscita e tutti i club ormai lo sanno, forse anche per questo c’è la consapevolezza che si proverà a risparmiare con un’offerta negli ultimi giorni di mercato. Se per Osimhen ci sono idee chiare diversa è la situazione di Romelu Lukaku, obiettivo numero uno del club azzurro. Attualmente l’attaccante belga si allena con il Chelsea Under 21, è in uscita ma occorre trovare la quadra tra le parti.

Il giornalista Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti riguardo le trattative tra Chelsea e Napoli e ha spiegato che i due club non trattano lo scambio Osimhen-Lukaku, ma trattativa singola. Le parti stanno in costante aggiornamento e il Napoli vuole a tutti i costi accontentare Antonio Conte, visto che l’attaccante belga resta la sua richiesta principale.

Mercato Napoli, annuncio di Romano su Lukaku

Il Napoli vuole Lukaku ma gradirebbe chiudere l’affare con una formula non a titolo definitivo, gli azzurri hanno qualche dubbio mentre il Chelsea – da questo punto di vista – non ci vuole assolutamente sentire. Napoli e Lukaku sono d’accordo, ma proseguono i contatti e la società partenopea vuole lavorare all’attaccante belga per accontentare Conte. Intanto il Chelsea – che comunque chiude allo scambio – valuta ancora la situazione Osimhen e tiene d’occhio l’attaccante nigeriano.

Dopo che è saltato l’affare Omorodion i Blues sono a caccia di una punta, osservano il caso Osimhen e potrebbero valutare l’acquisto in prestito con diritto di riscatto del calciatore, opzione che – a dire il vero – non piace nè al Napoli e nè appunto ad Osimhen. Insomma situazione complicata e l’affare tra le parti si preannuncia tutt’altro che semplice.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma la volontà del Napoli è chiara: gli azzurri cercano una punta e allo stesso tempo vogliono cedere Osimhen, i Blues invece vogliono una punta e chissà che non possano trovare un punto di incontro nei primi giorni di mercato.