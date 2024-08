Juventus-Napoli, comunicato ufficiale: i dettagli sulla vendita dei biglietti

La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale su prezzi e dettagli per la vendita dei biglietti per la sfida tra gli azzurri e la Juventus.

Manca poco alla prima giornata di campionato, con il Napoli che affronterà in avvio il Verona: match interessante anche per capire a che punto si trova il lavoro di Antonio Conte fino a questo momento, al netto di quello che sta succedendo in sede di mercato, con una situazione di stallo che dura ormai da diversi giorni. Ieri l’ufficialità della cessione di Natan, in attesa di poter affondare il colpo per alcuni obiettivi come Gilmour e per ultimo McTominay.

I tifosi aspettano e guardano al calendario: al di là della prima giornata, c’è grande attenzione per quello che sarà il primo big match della stagionerà, la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Proprio la SSC Napoli ha diramato il comunicato ufficiale in merito a quella che sarà la vendita dei biglietti.

Juventus-Napoli, info sui prezzi e dettagli

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Juventus vs Napoli, valido per la quinta giornata di campionato, che sarà disputato all’Allianz Stadium di Torino, in giorno e orario da definire, saranno in vendita con le seguenti modalità.

La vendita sarà riservata ai soli possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente accedendo al seguente link, raggiungibile attraverso il sito web di Juventus.

Prezzo del tagliando intero: € 45,00 + commissioni web;

Inizio vendite: mercoledì 21 agosto 2024 alle ore 10:00;

Termine vendite: alle ore 19:00 del giorno precedente la gara”.