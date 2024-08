Colpo di scena Osimhen, l’infortunio cambia tutto: svolta sul mercato

Il Napoli potrebbe aver pescato il jolly che sblocca la situazione Osimhen in maniera del tutto fortuita. Infortunio serio per un attaccante di un top club europeo

Il Napoli ha le mani legate per quanto riguarda il mercato in entrata. La situazione relativa alla cessione di Victor Osimhen non sembra voler prendere una piega favorevole al club di Aurelio De Laurentiis che, da diversi settimane, fatica nel trovare una sistemazione alle giuste cifre per il proprio bomber.

I soldi che il nigeriano porterà nelle casse azzurre sono fondamentali per il finanziamento di tutti gli acquisti necessari alla rosa di Antonio Conte, che aspetta sempre più impazientemente una svolta per quanto riguarda la situazione complessiva della propria rosa. Uno sfortunato evento dell’ultim’ora, però, potrebbe rappresentare l’assist inaspettato di cui il Napoli aveva bisogno: un attaccante di una delle pretendenti di Osimhen sembra essersi infortunato in maniera seria.

Napoli, occhio al Psg: infortunio serio per Ramos, ritorno di fiamma per Osimhen?

Il PSG è sempre stata una delle mete predilette di Victor Osimhen, che sogna di lasciare Napoli per andare a giocare in uno dei club più importanti al mondo. I parigini, però, non sembrano intenzionati a voler investire la cifra che il presidente Aurelio De Laurentiis chiede per separarsi dall’attaccante nigeriano, ma da questa sera le cose potrebbero cambiare.

Da segnalare, purtroppo, l’infortunio di Goncalo Ramos. L’attaccante del Paris Saint-Germain si è fatto male nella partita in corso tra PSG e Le Havre, valida per l’esordio stagionale del campionato francese.

Ramos è stato costretto ad uscire dal campo al minuto 20′ del primo tempo ed è stato sostituito dal francese Kolo Muani. Non è ancora nota quale sia l’entità dell’infortunio del portoghese, ma sembra si tratti di un problema serio a giudicare dalle prime immagini, ragion per cui lecito aspettarsi che i parigini possano clamorosamente ripiombare su Victor Osimhen.