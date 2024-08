Verona-Napoli, le scelte di Conte: in attacco c’è un favorito in attesa di Lukaku

Si avvicina l’inizio del campionato: il Napoli giocherà la prima giornata in casa del Verona, ecco le possibili scelte di Antonio Conte.

Il Napoli si prepara alla prima giornata di campionato, al netto di quelle che sono le dinamiche di mercato ancora aperte: la squadra azzurra è incompleta, lo sa bene Antonio Conte che ha esternato il tutto anche dopo la partita con il Modena in Coppa Italia, lo sa bene Giovanni Manna che in questi giorni sta lavorando proprio per permettere al tecnico di lavorare il prima possibile con la squadra al completo.

Nel frattempo, però, il campionato è alle porte e nel weekend si parte: Conte dovrà lavorare con quello che ha, e già sta pensando a quella che sarà la formazione da schierare alla prima in casa del Verona. Scelte obbligate in alcuni reparti, come a centrocampo, dove l’allenatore ha i soli Anguissa e Lobotka a disposizione, in attesa che si sblocchi l’acquisto di Billy Gilmour ed eventualmente si scaldi la pista che porta a Scott McTominay.

Verona-Napoli, le possibili scelte di Conte

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Conte potrebbe pensare a delle soluzioni alternative nelle retrovie: Di Lorenzo potrebbe scalare sulla corsia destra, dando riposo a Mazzocchi; sulla linea dei tre di difesa, invece, andrebbe a piazzarsi Olivera con Buongiorno al centro e Rrahmani a destra. In avanti, invece, sarebbe già definita la gerarchia.

Raspadori – si legge – resta il favorito per scendere in campo dal primo minuto: l’ex Sassuolo ha già giocato da titolare contro il Modena, ed anche in questo caso dovrebbe essere lui l’elemento scelto da Conte, con Simeone che ovviamente partirebbe dalla panchina.