Non solo Gilmour, sorpresa Napoli: gli azzurri pensano ad un rinforzo da sogno

Sorpresa in casa Napoli, il ds Manna ha puntato i riflettori su un altro profilo di Premier League: la situazione.

La stagione del Napoli è già iniziata: il faticoso passaggio del turno di Coppa Italia contro il Modena ha dato comunque fiato ai ragazzi di Conte che hanno esordito comunque con una vittoria importante. Da lavorare c’è tanto e gli addetti ai lavori sono pronti a rifinire tutto il lavoro svolto tra il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro.

Tra meno di una settimana ci sarà l’esordio da parte degli azzurri di Antonio Conte in casa dell’Hellas Verona ma l’organico a disposizione dell’ex Juve non sembra esser totalmente sufficiente e funzionale. Nella giornata di oggi è arrivata la fumata nera per Brescianini che, nonostante le visite mediche, non è diventato un nuovo calciatore del Napoli e per alcuni dubbi da parte della dirigenza e per il mancato passaggio di Cajuste al Brentford che hanno lasciato la strada spianata all’Atalanta.

Il Napoli pesca ancora dalla Premier League: arriva dal Manchester United

Uno tra i principali obiettivi del Napoli è sicuramente Billy Gilmour nel ruolo di vice-Lobotka alla luce dell’addio di Demme che ha lasciato un vuoto numerico nel mezzo del centrocampo partenopeo. Il calciatore del Brighton è cresciuto grazie a De Zerbi e conosce molto bene Conte poichè i due si sono incrociati già nella stagione 2016/17, ai tempi del Chelsea.

Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, la suggestione Scott McTominay prende sempre più quota. Il centrocampista scozzese potrebbe essere un profilo importante soprattutto per il modo di giocare di Antonio Conte. Per ora il Manchester United non apre al prestito ma un’eventuale cessione di Folorunsho alla Lazio potrebbe aprire la pista alla dirigenza partenopea per McTominay.