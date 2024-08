Mercato Napoli, duplice operazione in dirittura d’arrivo: Manna pronto a chiudere

Continua il lavoro in casa Napoli. La società partenopea lavora sia in entrata che in uscita e la dirigenza ha le idee chiare.

Giovanni Manna non si ferma, sta lavorando intensamente anche a poche ore da Ferragosto per regalare a Conte la squadra ideale, i giocatori che lui predilige in vista dell’inizio del campionato. Non solo in quanto una delle priorità della formazione partenopea è quella di liberare la rosa dagli esuberi, i giocatori che Conte non considera più parte del progetto.

Nelle prossime ore Giovanni Manna starebbe lavorando per chiudere una duplice operazione, due affari in uscita ormai in dirittura d’arrivo. Natan al Betis Siviglia e Cajuste all’Ipswich Town, le due operazioni – come riportato dal giornalista Fabrizio Romano – sono in dirittura d’arrivo e l’affare è ormai concluso. Il Napoli libera spazio, parliamo di due prestiti ma comunque di due giocatori ormai non più parte del progetto partenopeo.

Entrambi arrivati la scorsa estate, ed entrambi non hanno mantenuto le attese, complice anche una stagione che ha visto praticamente tutti gli azzurri – compresi i reduci dallo scudetto – in grossa difficoltà. Natan è arrivato a Napoli come erede di Kim mentre Cajuste come uomo in più a centrocampo, numericamente ha preso il posto in rosa di Ndombele. Entrambi gli affari sono vicini alla chiusura.

Addio Napoli, i dettagli delle due operazioni

Cajuste andrà in Premier League in prestito secco, una trattativa diversa con l’Ipswich e non come concordato in precedenza con il Brentford, il Napoli lo aveva inizialmente ceduto in prestito con obbligo (a determinate condizioni) per 12 milioni di euro. La trattativa però è saltata ed è andato cosi in prestito secco alla squadra neopromossa.

Natan andrà invece in Spagna, una trattativa con il trasferimento in prestito oneroso a 1 milione di euro e un diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Entrambe le trattative in dirittura e il Napoli lavora quindi alla cessione. Due giocatori che rappresentano in parte l’esempio di una campagna acquisti – quella dello scorso anno – quasi fallimentare e con risultati piuttosto scadenti.

La società ha diversi esuberi in uscita, oltre a loro è da verificare il futuro di Folorunsho e di Gianluca Gaetano. Loro – insieme al portoghese Mario Rui ed ad Osimhen – sono separati in casa e la società sta valutando se cederli o meno, Folorunsho piace alla Lazio mentre Gaetano è nel mirino del Cagliari.