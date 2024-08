Mercato Napoli, fissata la deadline per Lukaku: Manna ha già il piano B

Prosegue la telenovela dell’estate ma ora il ds azzurro Giovanni Manna ha le idee chiare sul da farsi nei prossimi giorni.

Sono ormai settimane che va avanti la telenovela tra il Napoli e Romelu Lukaku. Il giocatore è l’uomo designato da Antonio Conte per sostituire Victor Osimhen, bomber azzurro ormai in partenza. Diversi club hanno chiesto informazioni, squadre arabe o anche di Premier League (vedi Aston Villa) ma Romelu vuole tornare a giocare per Conte, il tecnico che lo ha visto rendere al massimo e che ha visto trionfare gli azzurri con lo scudetto.

Il Napoli e Lukaku, una vera e propria telenovela ma che finalmente sembra avere una data di scadenza. Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli ha presentato l’offerta definitiva per il calciatore, 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus, prendere o lasciare e il club azzurro può cosi avere finalmente il suo attaccante. Il club azzurro vuole chiudere anche prima di cedere Osimhen, ma vuole risposte immediate ed entro 48 ore attende la risposta definitiva.

Eventualmente il club azzurro ha già il piano B e si chiama David Neres: in attesa di risolvere la questione centravanti il Napoli prenderebbe l’esterno offensivo del Benfica e investirebbe i soldi di Lukaku, dirottandoli sulla stella brasiliana.

Napoli, il piano B dopo Lukaku

Investire subito su Neres non vorrebbe però dire chiudere la porta a Lukaku, ma solamente aspettare. Se il Chelsea dirà no all’offerta azzurra il Napoli attenderà le ultime ore di calciomercato e punterà sempre sulla volontà del giocatore che vuole solo Napoli. Un’idea ben delineata e studiata con il Napoli che ora deve solo aspettare.

Neres e Lukaku, chi prima e chi dopo, ma sono loro le priorità per l’attacco e la società spera di accontentare Antonio Conte il prima possibile. Dal centrocampo all’attacco, i prossimi giorni serviranno per chiudere diversi colpi in entrata: tra poche ore Brescianini effettuerà le visite mediche e poi ci saranno altri colpi in varie zone del campo, specialmente in quello offensivo. Conte spera di avere Lukaku il prima possibile ma intanto il Napoli vara il piano B.