Lukaku, il Napoli prepara l’affondo decisivo: il belga attende la chiamata di De Laurentiis

Romelu Lukaku è sempre più vicino al Napoli. L’attaccante belga sarà l’erede di Victor Osimhen in Campania.

Sono giorni caldissimi sul fronte mercato per il Napoli. Il club azzurro è pronto ad ingaggiare un nuovo attaccante per assecondare le richieste di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista dei desideri è ormai chiaro: Romelu Lukaku. Quest’ultimo, è di proprietà del Chelsea, ma accetterebbe molto volentieri il passaggio in azzurro.

I dialoghi, le trattative e tanto altro, proseguono da diverse settimane. Infatti, il Napoli ha deciso che non aspetterà la cessione di Victor Osimhen per finalizzare il colpo. L’avviso di Antonio Conte ha “scosso” la dirigenza, la quale ha deciso di investire su Lukaku a prescindere dal futuro del nigeriano. Nelle ultime ore, sono apparsi nuovi dettagli circa il futuro del calciatore e non solo.

Lukaku-Napoli, l’affare prende forma: c’è l’offerta!

In casa Napoli sono ore importantissime per convincere il Chelsea a cedere Romelu Lukaku. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il club azzurro ha sferrato il primo assalto, presentando un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus. La proposta è ancora distante dalla valutazione del club londinese, il quale valuta il belga 43 milioni di euro. Intanto, Big Room si allena a parte mentre resta in attesa di una chiamata da parte di Aurelio De Laurentiis.

Il calciatore, come già fatto sapere, vuole solo il Napoli. Infatti, l’attaccante sarebbe molto voglioso di tornare agli ordini di mister Conte in vista dei prossimi anni. Si tratta, di una dimostrazione d’amore, per un tecnico che l’ha reso grande con la maglia dell’Inter. Infatti, è proprio il neo allenatore azzurro a spingere per l’acquisto del belga. Il condottiero non ha alcuna intenzione di attendere, e si aspetta che la società piazzi il colpo già nel corso di questa settimana.

Naturalmente, prima il colpo verrà chiuso prima Romelu Lukaku sarà a disposizione della squadra. Attualmente, visto il caso Osimhen, tra le file azzurre c’è un vero e proprio vuoto in attacco che dev’essere necessariamente colmato. Infatti, la società si sta adoperando affinché tale problema venga risolto, permettendo così ad Antonio Conte di lavorare con gli uomini migliori.