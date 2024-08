Hellas Verona-Napoli, decisi arbitro e VAR del match: chi arbitrerà la gara del Bentegodi

Manca sempre meno all’inizio del campionato. Domenica alle ore 18:30 ci sarà il debutto ufficiale del Napoli di Antonio Conte.

La Serie A è pronta a ripartire dopo la pausa estiva. I cambiamenti son stati tanti, in modo particolare tra le varie big del campionato italiano. Tra queste, c’è anche il Napoli che ha accolto Antonio Conte dopo la stagione molto difficile. Il neo allenatore ha le idee molto chiare e non intende commettere errori fin dall’inizio.

Il primo match di Serie A sarà contro l’Hellas Verona, con gli azzurri che inizieranno il proprio cammino al Bentegodi. Negli ultimi minuti, l’AIA (associazione italiana arbitri) ha reso noti i vari arbitri che saranno occupati sui campi d’Italia. Di seguito il direttore di gara e i suoi assistenti che si occuperanno della sfida tra Hellas Verona e Napoli.

Hellas Verona-Napoli, svelato l’arbitro del match: la sestina completa

Domenica alle ore 18:30 andrà in scena la prima sfida di campionato tra Hellas Verona e Napoli. Gli azzurri di Conte faranno il proprio debutto al Bentegodi contro gli scaligeri. Come riportato da l’AIA, è stato svelato l’arbitro che si occuperà del match che andrà in scena il prossimo weekend. Di seguito la sestina completa.

H. VERONA – NAPOLI h. 18.30

MARCHETTI

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI