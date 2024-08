Gaetano, previsti nuovi contatti tra Napoli e Cagliari: accordo raggiunto con il calciatore!

Gianluca Gaetano è pronto a salutare il Napoli nelle prossime ore. Le ultimissime sull’affare in uscita.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata e non solo. Tra le file azzurre ci son diverse esigenze, in modo particolare legate agli esuberi da piazzare. Infatti, l’avvento di Antonio Conte in panchina ha dato vita a diversi cambiamenti, con molti calciatori costretti a cercarsi una nuova sistemazione. Uno dei reparti “trasformati” è senza dubbio il centrocampo. Infatti, in mediana ci son diversi uomini che non rientrano nei piani del tecnico.

A lungo, si è parlato della situazione di Gianluca Gaetano. Il giovane centrocampista è reduce da un finale di stagione coi fiocchi, vista l’ottima esperienza in Sardegna. Infatti, con la maglia del Cagliari è stato capace di mettersi in mostra a suon di gol e giocate. Non a caso, si pensava ad una possibile permanenza in Campania, che però è stata poi allontanata da Antonio Conte. Infatti, adesso il classe 2000 è molto vicino alla cessione e potrebbe ripartire proprio con la maglia rossoblù.

Gaetano è ad un passo dal Cagliari: pronti nuovi contatti

La storia d’amore tra il Napoli e Gianluca Gaetano è ormai ai titoli di coda. Il classe 2000 non rientra nei piani del tecnico italiano e sarebbe ad un passo dalla cessione a titolo definitivo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” con ogni probabilità, la prossima destinazione sarà la Sardegna. Infatti, il centrocampista indosserà nuovamente la maglia del Cagliari per i prossimi anni. Le due società hanno già raggiunto l’accordo, ma nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per consolidare ancor più la trattativa.

Oltre all’accordo tra i club, naturalmente, anche la volontà del calciatore è un tassello cruciale. Quest’ultimo, è voglioso di tornare in Sardegna, dove ad attenderlo ci sarebbe il presidente Giulini che crede fortemente nelle sue qualità. Non a caso, il Cagliari avrebbe già raggiunto l’accordo con il classe 2000 per un ritorno che appare ormai concluso.

La trattativa verrà perfezionata nelle prossime ore, permettendo così al Napoli di piazzare l’ennesimo calciatore ed accogliere l’ormai neo giocatore azzurro Marco Brescianini.