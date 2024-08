Dall’Inghilterra – Pronta l’offerta del Chelsea per Osimhen: Lukaku e conguaglio, i dettagli

Il giocatore nigeriano è diventato l’obiettivo numero uno della formazione londinese. Occhio alla svolta nelle prossime ore.

Victor Osimhen è diventata la prima scelta dell’attacco del Chelsea e il club londinese è pronto a fare sul serio per acquistare il giocatore nigeriano e mettere fine alla telenovela dell’estate con Victor, Lukaku e i rumors relativi ai Blues e al Napoli di Antonio Conte. In questo momento Manna è a Londra per varie trattative e tra questa c’è anche quella con il club inglese.

Negli ultimi giorni si era parlato di varie offerte ma ora arrivano dettagli più concreti e i Blues sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale per Osimhen. Il giocatore è in uscita dal Napoli, oramai lo sanno tutti, e i Blues vogliono offrire soldi più il cartellino di Lukaku, calciatore che prenderà il posto in rosa proprio di Osimhen.

Mercato Napoli, le ultime sull’affare Osimhen

L’account X di TopSkills Sports UK, molto attenti ai movimenti dei top club britannici, parla di un’offerta da 60 milioni di euro più 10 di bonus e il cartellino di Lukaku per convincere il Napoli a cedere. Discorsi in fase avanzata e il club inglese potrebbe presto acquistare Osimhen.

Allo stesso tempo il giocatore prenderebbe lo stesso stipendio che percepisce al Napoli, circa 11 milioni di euro e non rinuncerebbe quindi a nulla. I prossimi giorni ci faranno capire l’evolversi della trattativa, ma i Blues fanno sul serio.