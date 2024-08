Caos Napoli, l’agente incontra il presidente: addio annunciato

Si fa strada l’inaspettata cessione del calciatore, ore decisive per il suo futuro: succederà questa sera.

Ore di calciomercato infuocate in casa Napoli. Gli azzurri vivono un momento particolarmente delicato, come manifestato dalla doppia sfumata trattativa nel reparto di centrocampo: al mancato addio di Jens Cajuste al Brentford ha fatto seguito l’incredibile beffa Brescianini. Dopo le visite mediche svolte in mattinata a Villa Stuart, l’arrivo del pupillo di Antonio Conte è saltato a causa di alcune condizioni che la società partenopea ha provato a cambiare a ridosso della firma. L’atteggiamento degli azzurri non è stato gradito dal Frosinone, che ha congelato l’affare ed è a un passo dall’accordo con l’Atalanta.

Un clamoroso ribaltamento di fronte nel reparto di centrocampo, che si vedrà ulteriormente diminuito a causa della partenza di un altro calciatore: appuntamento in programma questa sera con un top club di A, l’addio è a un passo.

Napoli, Giuffredi incontra la Lazio: addio Folorunsho a un passo

Il Napoli prosegue il proprio lavoro sul mercato. Il dirigente Manna è particolarmente attivo per provare a regalare la miglior rosa ad Antonio Conte. Proprio il tecnico pugliese è pronto a fare a meno di Michael Folorunsho, centrocampista prossimo all’addio, entrato nel mirino della Lazio. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, questa sera l’agente Giuffredi incontrerà il club biancoceleste. Di seguito quanto evidenziato su X:

“Napoli, fuori dal gruppo Folorunsho, Osimhen, Gaetano e Mario Rui che questa mattina si sono allenati a parte. Agente Folorunsho stasera incontrerà Lotito a Roma”.

Un’ulteriore importante notizia di mercato che sottolinea i continui cambiamenti a cui sta andando incontro, repentinamente, la società partenopea nelle ultime ore. La trattativa con la Lazio per l’addio di Folorunsho sorprende, considerato il fresco rinnovo di contratto fino al 2029. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona vive un momento molto delicato: dopo esser stato rinnovato con grande gioia, il giocatore si è visto a un passo dall’approdo in maglia bergamasca. L’affare è poi sfumato a causa del terribile infortunio subito da Scamacca, che ha costretto gli orobici a investire parte dei 15 milioni per definire l’arrivo di Retegui.

Adesso, il classe ’98 è vicino a sposare la causa laziale: proprio con i biancocelesti, Folorunsho ha mosso i primi importanti passi da giovane calciatore. Si preparano le condizioni per un dolce ritorno nella squadra attualmente allenata da Baroni. Proprio nella recente annata, il tecnico ha saputo esaltare le qualità del 26enne, autore di cinque reti e un assist nei 34 match disputati.