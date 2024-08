Calciomercato Napoli, si lavora ancora sulle uscite: il giovane verso l’addio

Il giovane talento della Primavera sembra pronto al salto tra i professionisti. Tante ipotesi per il centrocampista, varie opzioni.

Prosegue il mercato del Napoli e il club azzurro continua a lavorare sia in entrata che in uscita. Specialmente da questo punto di vista la società è molto attiva e sono tanti i giocatori in lista di sbarco. Calciatori non ritenuti idonei al gioco di Conte o semplici esuberi e vi sono anche giovani che sono pronti alla prima avventura tra i professionisti.

Uno di questi è il giovane della Primavera azzurra Francesco Gioielli, protagonista nelle ultime annate con le giovanili e ora pronto al salto tra i professionisti. Il Napoli lavora con il suo entourage per trovare la soluzione migliore per il giovane centrocampista e sulle sue tracce ci sono diversi club pronti ad ingaggiarlo.

Mercato Napoli, quattro club su Gioielli

Come riporta Tuttomercatoweb Gioielli è pronto al trasferimento e diverse squadre di serie C valutano la sua situazione. Il Rimini vorrebbe acquistare il giocatore a titolo definitivo, la Lucchese pensa ad un’offerta di prestito con riscatto e controriscatto mentre altri storici club come Taranto e Ternana osservano la situazione.

Quel che è certo è che Gioielli è pronto a cominciare la sua carriera tra i professionisti e potrebbe andare in club di serie C a farsi le ossa. Futuro per lui è lontano da Napoli.