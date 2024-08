Calciomercato Napoli, può sfumare anche l’addio di Gaetano: il motivo

Dopo l’arrivo di Brescianini e l’addio di Cajuste, in casa Napoli può saltare a breve anche la cessione di Gaetano.

Dopo aver battuto il Modena ai calci di rigore nel primo turno di Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte si sta allenando per farsi trovare pronto per la prima giornata di campionato di domenica prossima.

Tra cinque giorni, infatti, il Napoli sarà di scena allo Stadio Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, la giornata di oggi non è stata contraddistinta dalla sfida contro i veneti ma dal calciomercato. Basti pensare che per il club partenopeo sono saltate due operazioni (una in uscita ed una in entrata), ovvero quelle di Cajuste al Brentford e dell’ingaggio di Brescianini dal Frosinone. Ma nelle prossime ore potrebbe sfumare anche l’addio di Gianluca Gaetano.

Calciomercato Napoli, può saltare anche la trattativa con il Cagliari per la cessione di Gaetano

Come scritto da ‘gazzetta.it’, infatti, il Cagliari ed il Napoli sono ancora molto lontani dal trovare un accordo sul passaggio definitivo del centrocampista al team sardo.

Gianluca Gaetano, di fatto, ha impressionato tantissimo nei sei mesi trascorsi l’anno scorso al Cagliari che, però, non riesce ad arrivare alla richiesta del Napoli di circa 12 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, di fatto, la distanza sarebbe così ampia tantoché la trattativa potrebbe saltare definitivamente a breve.