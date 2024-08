Calciomercato Napoli, l’annuncio è un allarme: Conte spiazzato

Alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli di De Laurentiis hanno aumentato la preoccupazione di Antonio Conte.

Prosegue la preparazione del Napoli di Antonio Conte che ha il mirino puntato all’esordio in campionato, in programma domenica alle ore 18:30. Gli azzurri, reduci da una sofferta vittoria in Coppa Italia col Modena, affronteranno il Verona allo Stadio Bentegodi. C’è tanta attesa di vedere in campo la squadra allenata dal famelico tecnico leccese, nonostante la rosa partenopea sia ancora incompleta. L’allenatore, infatti, attende l’arrivo di nuovi innesti, uno su tutti Romelu Lukaku dal Chelsea. Siamo nei giorni più caldi di calciomercato, con trattative pronte a prendere il volo in tempi brevissimi. Proprio sul tema si è esposto Umberto Chiariello, giornalista di Radio CRC – radio ufficiale del Napoli – che ha lanciato un chiaro allarme: giorni difficili per Antonio Conte.

Napoli, Chiariello sul mercato: “Bastano i centrocampisti?”

Il Napoli attende di piazzare gli ultimi colpi da consegnare ad Antonio Conte. La rosa partenopea si vede, al momento, abbastanza incompleta a soli cinque giorni dall’esordio in campionato. A esprimere il proprio giudizio è stato anche Umberto Chiariello, che sul proprio account X ha analizzato la situazione, lanciando un evidente allarme. Di seguito quanto evidenziato:

“I difensori centrali sono solo 3, manca un centrale o un esterno. A centrocampo tante domande che troveranno risposta a fine agosto. Resterà uno tra Folorunsho e Cajuste? Bastano Brescianini e Gilmour? C’è tanto lavoro per Manna e De Laurentiis. Siamo in ritardo, come quasi tutti però, perché è un mercato dove girano pochi soldi”.

Questo l’intervento del giornalista che non ha esitato a evidenziare l’importante lavoro da portare ancora a termine, a distanza di quasi 15 giorni dalla chiusura del mercato.

Una situazione non idilliaca per Antonio Conte, che attende impazientemente l’arrivo dei propri pupilli. Il tecnico leccese, come prontamente ammesso, ha voglia di raggiungere subito risultati esaltanti, ma il calciomercato non gioca a suo favore. Il volto del vero Napoli verrà scoperto solo dopo il 31 agosto, quando tutte le trattative del mercato europeo giungeranno al termine. Nel frattempo, nel quartier generale napoletano sono tutti a lavoro: il mister con la provvisoria rosa a disposizione e la dirigenza nelle calde trattative. Nei prossimi giorni arriveranno grosse novità, ma al momento c’è solo da lavorare.

Nonostante l’evidente ritardo, i tifosi ripongono tutta la propria fiducia nell’esperto allenatore che, dal proprio canto, non ha alcuna intenzione di deludere i propri sostenitori.