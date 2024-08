Mercato Napoli, vertice Conte-ADL in barca: spunta la decisione del presidente

C’è stato un importante vertice in queste ore tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte: il presidente ha preso una decisione importante.

Antonio Conte non è ancora soddisfatto di come il Napoli ha lavorato sul mercato: c’è tanto da fare, lo ha detto lo stesso allenatore in diretta e concettualmente lo ha affermato anche Giovanni Manna, ammettendo di avere costruito fino a questo momento una cosa incompleta. C’è da capire, adesso, come il Napoli gestirà questa situazione da qui fino al termine della stagione: c’è necessità di operare in maniera veloce, soprattutto per dare a Conte la possibilità di lavorare con una rosa competitiva e pronta per l’inizio del campionato.

Molti pensano che già la prima giornata di campionato sia compromessa, visto che mancano pochissimi giorni e sarà difficile riuscire a chiudere colpi importanti che lo stesso Conte si aspetta. Ecco perchè Aurelio De Laurentiis vuole accontentare il suo allenatore, cercare di sbloccare alcune situazioni che in questo momento stanno mettendo in difficoltà anche Manna nell’andare all’affondo di alcune situazioni.

Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato un vertice in barca ad Ischia tra il presidente del Napoli ed Antonio Conte: un incontro per fare il punto della situazione, capire dove si sta andando sul mercato e cosa manca concretamente alla squadra. Tutte informazioni necessarie, soprattutto all’interno di un lavoro di squadra che lo stesso De Laurentiis vuole tutelare per il futuro.

Mercato Napoli, vertice Conte-ADL: la decisione del presidente

Non si vuole lasciare niente al caso, ed ecco perché Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione molto importante dopo il vertice avuto in barca con Conte: il presidente non vuole più aspettare, ha deciso di accelerare per Lukaku indipendentemente dalla situazione di Victor Osimhen, vera spada di Damocle sulla testa di Giovanni Manna. Ad oggi, però, le cose sono cambiante ed anche De Laurentiis ha capito che Conte ha bisogno di quello che sarà il centravanti del futuro.

Da capire se nella situazione Osimhen, invece, si riuscirà a lavorare per andare magari a ricucire qualcosa: Paris Saint Germain, Arsenal e club della Saudi Pro League: il Napoli aspetta che una di queste realtà si faccia avanti per il giocatore nigeriano, ma nel frattempo si andrà dritti verso la chiusura dell’affare Lukaku, attaccante scelto proprio da Conte per guidare la manovra offensiva del suo Napoli.