Mercato Napoli, doppia pista per Osimhen: la cessione può entrare nel vivo

Il mercato del Napoli vive forse la settimana più calda e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per completare la rosa.

La leggera sfuriata di Antonio Conte nel post partita di Napoli-Modena potrebbe essere servita. Il club azzurro – sotto il grande lavoro del ds Giovanni Manna – sta provando a completare la rosa e regalare al tecnico i neo acquisti il prima possibile. Gli azzurri saranno impegnati a Verona per la prima in campionato e dalla guida tecnica c’è richiesta di rinforzi.

Nella giornata di domani Marco Brescianini farà le visite mediche e il giocatore prenderà numericamente il posto di Cajuste. Poi si lavorerà per chiudere l’affare Gilmour, ma la priorità resta l’attacco. Il Napoli vuole chiudere l’affare Romelu Lukaku il prima possibile, anche contro il Modena tutti abbiamo visto quanto serva un bomber di peso al gioco di Conte e il tecnico spinge per questo rinforzo. La società vuole chiudere già prima di mettere a segno la cessione di Victor Osimhen, ma è chiaro che la cessione del nigeriano rappresenti la priorità.

Il giocatore ha firmato il rinnovo a Dicembre con clausola a 130 milioni, ma paradossalmente questo rinnovo e la cessione annunciata da ambo le parti sta diventando un autogol con reali offerte che mancano e nessun club intenzionato a offrire le cifre richieste dal Napoli.

Calciomercato Napoli, è sfida a due per Osimhen

Nella giornata di ieri è stata comunicata la rottura tra le parti per il passaggio di Omorodion al Chelsea. Il giocatore resta all’Atletico e la squadra di Enzo Maresca è a caccia di un attaccante. Secondo quanto riporta Sky Sport il Chelsea potrebbe tornare in forcing per Osimhen, magari sfruttando i contatti tra le parti per Romelu Lukaku. Non è esclusa quindi una trattativa incrociata e una sorta di scambio con conguaglio economico, ovviamente, a favore degli azzurri.

C’è il Chelsea, ma occhio soprattutto al PSG di Al Khelaifi, società ancora a caccia del sostituto di Kylian Mbappè. Il club francese cerca in primis un esterno offensivo, ma anche Osimhen è nel mirino della società francese. Non alle cifre del Napoli e vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Il futuro di Osimhen è diviso a metà, due club si contenderanno il calciatore e – a meno di colpi di scena – il bomber nigeriano saluterà definitivamente Napoli.