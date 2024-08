Brescianini-Napoli, programmate le visite mediche a Villa Stuart: affare ai dettagli!

Marco Brescianini è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Le ultimissime sul prossimo colpo del club azzurro.

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. Dopo l’annuncio di Antonio Conte, la società si è fiondata per regalare al nuovo tecnico diversi calciatori. Tra questi, è presente Marco Brescianini con il quale è in corso una trattativa da diverse settimane. Il centrocampista del Frosinone si trasferirà in Campania nelle prossime ore.

Ad attendere il giocatore, ci sarà naturalmente Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le sue qualità e intende impiegarlo in mediana per rinforzare ulteriormente il reparto. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro del giocatore.

Mercato Napoli, programmate le visite per Brescianini: le ultime

Il Napoli è pronto ad accogliere Marco Brescianini. Quest’ultimo, si trasferirà in Campania dopo l’ottima esperienza al Frosinone e si metterà subito agli ordini di mister Antonio Conte. Come riportato da Ciro Troise, noto giornalista, tramite il proprio profilo “X” il calciatore non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia tra Frosinone e Pisa. Infatti, sono già state programmate per domani mattina le visite mediche a Villa Stuart. Dopo tale processo, il classe 2000 diventerà un nuovo calciatore del Napoli.

Il centrocampista italiano è da tempo nel mirino del DS Manna. Quest’ultimo, assieme ai suoi collaboratori ha ritenuto il calciatore l’uomo ideale da cui ripartire. Infatti, tra le file azzurre c’era la necessità di piazzare un colpo a centrocampo. Il mercato azzurro non è pero terminato qui, in quanto il prossimo affare potrebbe essere rappresentato da Billy Gilmour.