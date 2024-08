Lukaku-Napoli, c’è l’offerta formale al Chelsea per l’acquisto: ultim’ora da Gianluca Di Marzio

Romelu Lukaku continua ad essere il primo obiettivo del Napoli. L’attaccante belga è nel mirino di Antonio Conte e non solo.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata, con la società che è molto volenterosa a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La missione non è però così scontata, ancor più dopo le complicanze riguardanti la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, non è vicino a nessun club e starebbe impedendo alla dirigenza di affondare il colpo per il nuovo attaccante.

Il neo bomber, con ogni probabilità, sarà Romelu Lukaku. Quest’ultimo, stravede per Antonio Conte che lo considera l’uomo giusto da cui ripartire per tornare ad essere competitivi. Da diverse settimane, è in corso la trattativa con il Chelsea che non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli grazie all’analisi approfondita di Gianluca Di Marzio.

Lukaku, spunta l’offerta del Napoli al Chelsea: le cifre

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Romelu Lukaku. Quest’ultimo, è il primo obiettivo per l’attacco e starebbe aspettando solo ed esclusivamente l’ok del presidente De Laurentiis. Prima di mettere nero su bianco il tutto, sarà necessario raggiungere l’accordo con il Chelsea. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha presentato un’offerta formale al club londinese da ben 25 milioni di euro più 5 di bonus. Adesso, c’è molto curiosità per la risposta degli inglesi. Quest’ultimi, valutano il belga almeno 43 milioni di euro e bisognerà vedere se accettino o meno una cifra di gran lunga inferiore.

Qualora il Chelsea dovesse rifiutare l’offerta, Romelu Lukaku rimarrebbe a Londra creando non pochi problemi alla dirigenza. Discorso diverso per il Napoli, il quale in caso di rifiuto investirà la stessa cifra su David Neres. Quest’ultimo, è il primo obiettivo per rinforzare la fascia e potrebbe unirsi agli azzurri già nelle prossime ore. Naturalmente, tra le file azzurre continuerebbe ad esserci il problema legato all’attacco.