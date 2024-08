Lukaku e non solo: passi in avanti per lo scambio, Osimhen è più vicino al Chelsea

Dall’Inghilterra confermano i rumors delle ultime ore e potrebbero esserci importanti novità per il futuro di Osimhen. Le prossime ore potrebbero vedere una svolta importante riguardo il futuro di Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Il primo è fuori dai piani del Napoli, il giocatore ha chiesto la cessione da tempo e ormai il club azzurro non ha alcuna intenzione di confermarla: lo dimostrano recenti dichiarazioni e la mancata convocazione nel match contro il Modena. Allo stesso tempo anche Lukaku è fuori rosa al Chelsea, il club inglese vorrebbe recuperare almeno in parte il maxi investimento fatto anni fa con l’Inter, ma il giocatore al momento si allena – insieme ad altri giocatori in uscita – addirittura con il Chelsea Under 21. Dopo lo sfumare della trattativa Omorodion il Chelsea cerca un nuovo attaccante e potrebbero esserci presto importanti novità. I colleghi di TeamTalk – noto portale inglese – parlano di passi avanti nei discorsi tra i Blues e la società partenopea nella trattativa Osimhen e presto la squadra allenata da Enzo Maresca potrebbe presentare un’offerta. Il club inglese non ha intenzione di investire le cifre richieste dal Napoli, ma potrebbe trovare la chiave giusta per convincere De Laurentiis e la coppia composta da Giovanni Manna e soprattutto Antonio Conte. Si parla di cifre e soprattutto importanti contropartite. Mercato Napoli, due giocatori e una grossa cifra per Osimhen Secondo quanto riporta Team Talk il Chelsea vorrebbe offrire alla società partenopea 60 milioni di euro più il cartellino di due giocatori, ovviamente a scelta della società azzurra. Tra questi due ci sarebbe sicuramente Romelu Lukaku, giocatore richiesto da Conte e che prenderebbe il posto in rosa di Osimhen e inoltre il Chelsea avrebbe presentato una lista con alcuni esuberi dal quale il Napoli potrebbe prendere spunto. I Blues hanno offerto agli azzurri il portiere Kepa, il difensore Trevor Chalobah e infine il giovane talento italiano Cesare Casadei, giocatore che il Chelsea prelevò qualche anno fa dall’Inter Primavera. Guarda caso tutti ruoli dove il Napoli cerca rinforzi (meno quello del portiere) e quindi i Blues hanno allettato cosi la società partenopea: i contatti proseguono e secondo il portale inglese sono davvero a buon punto. Bisogna far quadrare le cifre, ma la parti sembrano essere sulla strada giusta e l’affare che porta Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli ora è davvero possibile. Vedremo cosa accadrà meglio nelle prossime ore.

