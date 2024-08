Calciomercato Napoli, sei acquisti entro il 30 agosto: il piano del club e tutti i ruoli

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, il tempo stringe: spunta il piano del club per i prossimi giorni, sei colpi da chiudere entro il 30 agosto.

Mancano poco meno di 20 giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il Napoli sta lavorando per farsi trovare pronto già alla prima di campionato ma c’è in atto una vera e propria corsa contro il tempo: prima del match contro il Verona si lavorerà per chiudere altre operazioni e definire altre, nella speranza di consegnare ad Antonio Conte una rosa che possa essere competitiva al massimo.

L’allenatore ha mostrato chiaramente un briciolo di malessere dopo la partita col Modena attraverso le dichiarazioni rilasciate prima a Mediaset e poi in conferenza stampa: c’è la consapevolezza che bisognerà lavorare sul campo ma anche attraverso il calciomercato che potrebbe aiutare l’allenatore all’interno del gruppo squadra giocatori funzionali alla causa.

Giovanni Manna sta lavorando in maniera importante: il nome di Romelu Lukaku è ovviamente in cima alla lista dei desideri di Conte, cosi come anche altri elementi che porterebbero un valore importante all’interno della rosa a disposizione del tecnico. Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli ha la necessità di chiudere cinque-sei acquisti prima del 30 agosto.

Mercato Napoli, i colpi sulla lista di Manna: sei acquisti entro la fine

Come detto, il ruolo del centravanti è di sicuro una priorità in casa Napoli: l’addio di Victor Osimhen sembra certo, bisogna capire chi delle pretendenti per il nigeriano sarà disposto a mettere sul piatto quella cifra che non dovrà discostarsi troppo dalla clausola di 130 milioni, prerogativa dalla quale Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente allontanarsi. Poi Romelu Lukaku, centravanti di peso e pedina che Conte ritiene fondamentale all’interno del suo scacchiere.

Ci saranno, poi, anche altri ruoli sui quali Giovanni Manna andrà a lavorare: un trequartista, due centrocampista, un difensore e forse anche un portiere, con la posizione di Alex Meret che ancora non sembra particolarmente solida, nemmeno dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro il Modena. Questo – si legge – i ruoli sui quali il direttore sportivo dovrà lavorare per accontentare Conte.

Ci sono già diversi nomi che orbitano attorno al Napoli: da Brescianini a Gilmour, passando per Kepa tra i pali, soltanto alcuni dei profili che il club sta valutando e che potrebbero dare alla squadra qualcosa in più sotto il punto di vista tecnico e tattico. Il tempo stringe.