Addio a sorpresa Napoli, cessione ad un passo: la formula spiazza tutti

Inaspettata ultim’ora di mercato in casa azzurra, il giocatore è prossimo alla partenza: svelato il club in pole.

Prosegue il calciomercato del Napoli, impegnato in un importante lavoro di perfezionamento della rosa. Mister Antonio Conte attende nuovi arrivi, uno su tutti quello di Romelu Lukaku dal Chelsea. Il tecnico dovrà pazientare ancora per alcuni giorni, ma la dirigenza partenopea è intenzionata a soddisfarlo nel minor tempo possibile. Tuttavia, a tenere maggiormente banco negli ultimi minuti è una sorprendente trattativa in uscita: il calciatore è a un passo dalla cessione nel campionato spagnolo, il Napoli apre alla nuova formula.

Napoli, il Betis piomba su Natan: vicina la cessione

Natan è a un passo dall’addio al Napoli dopo una sola stagione. Sul brasiliano si è fiondato il Betis Siviglia, club militante nel massimo campionato spagnolo che è in pole su altre società per l’acquisto dell’ex Botafogo. Questa la notizia rilasciata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che sul suo account X ha sottolineato:

“Il Betis accelera per Natan e prende vantaggio dagli altri club che stanno provando a convincere il giocatore. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati molto positivi e il giocatore darebbe priorità ai biancoverdi. La formula è il prestito con diritto di riscatto”.

Una notizia che ha colto di sorpresa tutti i supporters azzurri: il Napoli ha aperto per la prima volta al prestito con opzione di riscatto. L’addio del brasiliano è ormai a un passo, non è casuale che il giovane difensore abbia trascorso i giorni di pausa proprio in Spagna.