Zerbin pronto ad una nuova avventura: cessione ad un passo, ecco la formula

Il calciatore del Napoli Alessio Zerbin è pronto a salutare il club partenopeo. Continua il lavoro in uscita del neo ds Giovanni Manna.

Non disputando le coppe europee la rosa del Napoli è fin troppo grande, soprattutto per quel che riguarda gli esterni offensivi. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna lavora alla cessione degli esuberi, giocatori che Conte non ha ritenuto pronti per il suo Napoli e che preferisce quindi mandare via.

Tra i vari calciatori in uscita c’era anche Alessio Zerbin, giocatore che ha trovato poco spazio nelle ultime annate e che il club azzurro ha deciso di cedere. Conte lo ha valutato durante i ritiri, ma alla fine ha optato per dare l’ok alla cessione, il giocatore si trasferirà in un altro club di serie A e incuriosisce la formula con il quale il Napoli ha avallato l’addio.

Addio Zerbin, ecco tutti i dettagli

Come riporta il giornalista Luca Cerchione Alessio Zerbin è ad un passo dall’addio. Il Napoli ha dato l’ok e il calciatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al Monza di Adriano Galliani, sempre molto attento ai giovani italiani di prospettiva.

Per il calciatore le due squadre hanno concordato il diritto di riscatto in quanto Zerbin ha il contratto in scadenza solo nel 2028 e quindi magari il prossimo anno si troverà un accordo tra le parti. Ora il ragazzo andrà in prestito e proverà a mettere in mostra il suo talento.