Spinazzola in conferenza: “Dobbiamo migliorare. nella lucidità. L’accoglienza di Napoli…”

Il Napoli ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Modena solo ai calci di rigore. Leonardo Spinazzola ha parlato in conferenza stampa.

Leonardo Spinazzola è stato uno dei protagonisti della sfida tra Napoli e Modena, con gli azzurri che hanno passato il turno ai calci di rigore. Il giocatore azzurro è intervenuto in conferenza stampa: “L’accoglienza a Napoli è stata bella, calda in tutti i sensi. Me l’aspettavo, ma penso che ancora non sia niente”, ha detto l’esterno azzurro.

“Cross poco pericolosi? Il mister nell’intervallo ci ha detto di riempire di più l’area. Ci abbiamo provato, ma loro erano 9 dentro l’area e tutti altissimi, mentre noi non eravamo queste cime. Abbiamo messo tanta benzina nelle gambe e nelle prossime settimane ne vedremo i risultati. Sulle ripartenze è vero, abbiamo preso qualche contropiede ma tutto dipende da come perdi palla”, ha ancora detto Spinazzola.

L’ex Roma ha anche parlato dell’intesa con Kvara: “Ci adattiamo veramente bene. Stiamo bene insieme perché entrambi possiamo andare dentro al campo o sul fondo nell’uno contro uno. Stasera lui aveva una doppia e a volte tripla marcatura, io doppia. Così è difficile. Come mi sento? Bene, anche se un pochino appesantito, ma il lavoro aiuta”, le sue parole.

Napoli-Modena, le parole di Spinazzola in conferenza stampa

“Cosa direi a un calciatore per accettare il Napoli? Credo che questa sia una squadra molto attrattiva, anche senza Coppe. Quando ho saputo che il club e mister Conte mi cercavano, ho subito detto sì. Penso ci potremo togliere tante soddisfazioni“, ha detto ancora Spinazzola.

L’esterno azzurro ha parlato anche di tattica e modulo: “Atleticamente penso che ancora dobbiamo mettere più brillantezza. Abbiamo caricato tanto e ci dobbiamo ancora abituare. Modulo 4-4-2? No, non l’abbiamo ancora provato. Pochi concetti, ma fatti bene”, cosi Spinazzola in conferenza.

“Dobbiamo solo migliorare nella lucidità. Siamo stati poco pazienti, abbiamo fatto girare poco il pallone. Dal campo sembrava si potesse sfondare da un momento all’altro, ma avevamo troppa fretta di imbucare il pallone. Poi quando perdi palla devi fare 50 metri all’indietro per recuperare palla, sono tutte energie che perdi. Poca profondità? Penso che stasera ce ne fosse davvero poca. Poi dal campo si può avere un’idea diversa”, ha ancora detto l’esterno azzurro.