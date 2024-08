Osimhen, due giorni liberi per lavorare alla cessione: intanto spera in un rilancio dall’estero!

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli. L’attaccante azzurro è alle prese con un futuro incerto e non solo.

Sono giorni molto complessi per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è ormai certo dell’addio, anche se la cessione si è complicata sempre più. L’ultima stagione del nigeriano non è stata entusiasmante, motivo per il quale tanti club si son rifiutati di pagare la clausola rescissoria. Quest’ultima, recita un valore molto importante che ha spaventato le compagini interessate: 130 milioni di euro.

A queste cifre, sembra del tutto impossibile cedere Victor Osimhen. Nessuna squadra si è mai avvicinata a questo valore, ancor più calcolando anche l’ingaggio super elevato del giocatore. A tal proposito, tra meno di una settimana partirà la nuova Serie A e il Napoli è ancora alle prese con i problemi in attacco. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa il futuro dell’ex Lille e il suo approdo all’estero.

Osimhen e l’agente lavorano alla cessione: si attende il PSG!

Tutte le speranze di Victor Osimhen sono riposte sul PSG. Il club francese ha trattato a lungo con il Napoli per concludere l’affare, e proprio quando tutto sembrava andava per il meglio, la trattativa si è arenata. Il problema è certamente economico, in quanto Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti troppo elevati. Stamane, come riportato da “Il Mattino” il calciatore ha due giorni liberi per lavorare alla sua cessione. Intanto, assieme al suo agente, è in attesa di un rilancio da parte del PSG che gli permetterebbe di lasciare subito la Campania.

Il futuro del nigeriano ha preso i contorni di una vera e propria telenovela, la quale però dura da troppo. Infatti, neppure Antonio Conte è felice di tale situazione, vista l’assenza di un vero e proprio attaccante nel suo scacchiere. Per Victor Osimhen, oltre alla pista legata al PSG, ci sarebbe il possibile approdo in Arabia che però non ha mai entusiasmato il calciatore.

Infatti, al momento, l’unica opzione possibile porta il nome del club francese. Si tratterebbe di un ritorno in Francia dopo l’esperienza al Lille, che però permetterebbe a Victor Osimhen di “fuggire” dall’ambiente azzurro per sempre. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti su una delle trattative più calde dell’estate.