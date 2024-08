Osimhen ‘blocca’ il mercato del Napoli: nuovo stop per il colpo in entrata

Il calciomercato del club azzurro è legato al futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Ancora dubbi e problemi sul mercato.

Dopo aver sistemato il mercato nel reparto difensivo il Napoli lavora per gli ultimi colpi e per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Manca qualcosa a centrocampo, ma soprattutto manca il centravanti: tutto è legato indissolubilmente al futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Il Napoli e Conte attendono con impazienza di risolvere questa situazione, il calciatore è sul mercato ma al momento nessun club sembra intenzionato a investire almeno i 100 milioni (minimi) richiesti dal Napoli per farlo partire. Questo blocca di fatto anche il mercato in entrata e nelle ultime ore sono arrivato notizie preoccupanti per il mercato azzurro. Conte chiede rinforzi, lo ha evidenziato nel post gara di Coppa Italia e la pazienza del tecnico ha un limite.

I colleghi di Sky Sport hanno fatto il punto sulla situazione Osimhen, un giocatore vicino all’addio o meglio ormai separato in casa. Il club partenopeo non lo ha convocato per il debutto ufficiale al Maradona contro il Modena e ciò evidenzia che ormai la società lo consideri un partente, lo ha confermato anche Manna nel prepartita ma ciò blocca anche il mercato in entrata. L’offerta del Napoli per Lukaku non soddisfa il Chelsea e tra l’altro non blocca solo questa operazione.

Mercato Napoli, Osimhen fa esplodere il caso

Secondo Sky Sport la trattativa per la cessione di Osimhen blocca tutto il mercato in entrata per quel che riguarda il reparto offensivo, non solo Lukaku ma anche David Neres. Il calciatore belga è la priorità per Conte e il Napoli vuole provare a fare questo colpo anche senza l’addio di Osimhen, ma è complicato; visto questa situazione è ancora peggio per il trasferimento di David Neres, giocatore che piace ma che al momento non è una priorità per il club partenopeo.

Sky sottolinea: “Per l’affare Neres c’è prima da sbloccare la cessione di Victor Osimhen, e solo poi il Napoli potrà piazzare l’affondo. Al momento la priorità del mercato azzurro è Romelu Lukaku”. Un mercato che avanza a rallentatore e che preoccupa cosi sia i tifosi che soprattutto Antonio Conte, in attesa di colpi dal mercato e che vede ora una fase di stallo.