Neres, la chiusura con il Napoli è ad un passo: svelate le cifre dell’affare con il Benfica

David Neres vestirà la maglia del Napoli. L’esterno del Benfica è davvero ad un passo dall’approdo in Campania.

Sono ore caldissime in casa Napoli per il mercato. La squadra capitanata da Antonio Conte è ancora un cantiere aperto, motivo per il quale servono alcuni colpi in entrata. Tra questi, c’è la necessità di rinforzare l’attacco e bisogna farlo nel miglior modo possibile. Oltre ad una punta centrale, il neo condottiero necessita di alcune alternative sulla fasce. Proprio in questa direzione starebbe lavorando la società, visto il forte interessamento per David Neres.

Il calciatore di proprietà del Benfica è in uscita, con il Napoli che sarebbe ad un passo dall’acquisto a titolo definitivo. L’operazione non è stata ancora chiusa, ma si respira un pacato ottimismo alla Corte del Vesuvio. Antonio Conte sarebbe molto entusiasta di accogliere il brasiliano, motivo per il quale l’obiettivo è chiudere l’affare nel minor tempo possibile. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli.

Neres si avvicina al Napoli: operazione in chiusura!

Il Napoli è pronto ad accogliere David Neres. Dopo settimane di trattativa, l’affare si è finalmente sbloccato con il calciatore brasiliano ad un passo dall’approdo in Campania. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono stati già definiti i dettagli con l’esterno, mentre l’accordo con il Benfica è in fase di definizione sulla base di un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. Si tratta di un colpo molto importante, vista l’esperienza del giocatore acquisita nel corso della sua carriera.

David Neres non sarà però l’unico colpo del Napoli. Infatti, dopo la partita con il Modena, tra le file azzurre si è intravista un po’ di rabbia viste le tante situazioni “in bilico” sul mercato. Antonio Conte ha portato con sé molto garanzie, le quali però dovranno essere confermate grazie agli acquisti. Non a caso, nelle prossime ore, ci potrebbe essere una vera e propria accelerata da parte del DS Manna che proverà a chiudere diversi colpi in entrata.