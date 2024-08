Mercato Napoli, un centrocampista goleador per Conte: pronta l’offerta da 20 milioni

In casa Napoli si studiano varie opportunità per rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo intrigante nome.

Nel post partita di Napoli-Modena Antonio Conte è stato piuttosto chiaro. La squadra ha bisogno di lavorare, ma anche la società deve metterci del suo e il messaggio è stato piuttosto netto. Il club azzurro deve intervenire sul mercato e necessita di chiudere operazioni in entrata il prima possibile.

La priorità è l’attaccante, il Napoli ha bisogno di un centravanti titolare e l’obiettivo numero uno è Romelu Lukaku, giocatore in uscita dal Chelsea. Si è parlato anche di altri nomi a centrocampo come Billy Gilmour e Marco Brescianini, entrambe le operazioni in dirittura d’arrivo e legate però alle cessioni; nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, un giocatore sconosciuto ai più ma che ha fatto davvero molto bene nell’ultima stagione.

Come riporta il portale turco Aksam il Napoli è sulle tracce del giovane talento classe 1999 Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo di proprietà del Fenerbahce. Il calciatore ha grande esperienza anche con la Nazionale polacca (oltre 30 presenze) ed è finito sul taccuino di Manna, intrigato da questo possibile affare; con Folorunsho sulla lista delle cessioni il giocatore potrebbe fare al caso di Conte e garantirebbe una tipologia di centrocampista che al momento manca. I numeri, d’altro canto, parlano chiaro.

Napoli su Szymanski, numeri importanti per il polacco

Szymanski sarebbe un jolly molto interessante, un giocatore che potrebbe giocare su entrambe le fasce ed anche nel ruolo di trequartista dietro la punta, il ruolo che ha svolto tra l’altro – nel migliore dei modi – nel corso dell’ultima stagione. Compreso di coppe il giocatore polacco ha collezionato 55 presenze e 13 reti nell’ultimo campionato e più volte in passato ha mostrato una predisposizione verso il gol.

Secondo il portale turco il Napoli sarebbe pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro per il giocatore, bonus compresi. Da parte del Fenerbahce ci sarebbe l’ok per chiudere questa operazione e il Napoli starebbe quindi chiudendo un affare piuttosto importante. Il club azzurro ha evidenziato in questa prima parte della stagione una mancanza nel trovare il gol, specialmente da parte dei centrocampisti e Szymanski colmerebbe questa piccola lacuna.

In Turchia si parla di trattative molto avanzate e quindi occhio alla sorpresa in casa Napoli, gli azzurri sono pronti a sorprendere con il colpo di questo mercato.