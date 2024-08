Conte non le manda a dire: “Il club ha da lavorare, stasera un bagno di realtà per tutti!”

Un Antonio Conte estremamente schietto dopo Napoli-Modena: l’allenatore ha parlato nel post partita ai microfoni di Mediaset.

Un pareggio che ha portato il Napoli a passare il turno ai calci di rigore contro un modesto Modena: la squadra azzurra va avanti in Coppa Italia ma, per ammissione dello stesso Antonio Conte, c’è tanto da lavorare. La squadra ha mostrato tante buone cose ma al tempo stesso ci sono ancora dei meccanismi da definire e migliorare, senza considerare che molto c’è da fare anche sul mercato.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che ha sottolineato Conte nel post partita ai microfoni di Mediaset, soffermandosi inizialmente sul discorso tattico e legato anche alla partita giocata contro il Modena: “3-4-2-1 può far esprime il Napoli come il 4-3-3? L’anno scorso sono arrivati decimi, hanno preso 48 gol ed hanno fatto molta fatica. Io penso che con questo sistema dai più copertura a Kvara e Politano che altrimenti poi gli devi chiedere dei ritorni in fascia”, ha detto Conte.

“Loro hanno la possibilità di non cambiare iil gioco ma anzi di implementarlo, possono venire dentro e non solo sfruttare l’uno contro uno. Alternarsi in fascia e dentro può fare delle possibilità importanti, poi ci sono partite come questa… Si parla tanto del possesso palla, noi 75% e 28 tiri, il problema è che quando tiri devi centrare la porta. A livello statistico non c’è stata partita, significa che la pala l’hai avuta sempre tu, sotto porta non siamo stato lucidissimi, potevamo fare molto meglio portando più uomini in area”, le parole di Conte.

Conte non le manda a dire sul mercato: le sue parole in diretta

“Kvara, Politano, Spinazzola, Mazzocchi, devono riempire l’area. Oggi facevamo un po’ di fatica, lo stesso Anguissa si può inserire o Lobotka. E’ inevitabile che quando attacchi con tanti uomini puoi esporti a situazioni di ripartenza. Fa parte del processo, siamo stati bravi a non lasciare tanto ma si può migliorare”, ha ancora detto Conte riguardo quella che è stata la partita.

“Cosa mi porto a casa? Il fatto che dobbiamo continuare a lavorare. Avremmo voluto dare qualche gol in più ai nostri tifosi, però dobbiamo anche capire che c’è tanto da lavorare, per me sul campo e penso anche per il club perchè comunque… Niente, ci sono cose oggettive che non mi va a sottolineare”, ha detto ancora Conte.

Poi il discorso si è spostato proprio sul mercato e sulla situazione della rosa a pochissimo tempo dall’inizio del campionato: “Partiamo dal presupposto che io penso che Jack e lo stresso Simeone abbiamo fatto il loro lavoro, tante volte li abbiamo lasciati da soli in area, quando è cosi diventa difficile perchè ti trovi imbrigliato tra tanti difensori. Oggi non possiamo neanche giudicare la partita di Jack che di Giovanni, hanno fatto quello che dovevano fare e sono due giocatori che a me piacciono, li considero importanti per noi per affrontare la stagione e per stare in rosa”, le sue dichiarazioni.

Conte schietto: che frecciata nel post partita

“Poi, vediamo un pochettino… Ci sono cose che sono troppo oggettive per fare finta di niente, poi se si vuole far finta di niente… Accetto il giudizio soggettivo, poi c’è il giudizio oggettivo che sta lì…”, ha detto in maniera molto schietta l’allenatore.

“Manna ha detto che non c’è fretta? Mi sono messo a completa disposizione della società anche perchè sapevo che situazione andavo a sposare, ho avuto grande entusiasmo a venire in una piazza come Napoli però noi sappiamo anche benissimo che sul mercato hai dei paletti. A livello di costo non puoi andare tre non una certa cifra, come ingaggio non puoi andare oltre una certa cifra, a Napoli alcuni non vengono perchè non giochi le coppe. Io voglio il bene del Napoli e rinforzare la rosa perchè ne abbiamo bisogno, se accadrà o no non lo so. Però da qui a fare discorsi assurdi non lo so, stasera è stato un bagno di realtà per tutti”, le parole estremamente schiette del tecnico.