Colpo Napoli, il giocatore ha già comunicato il suo addio: le cifre dell’affare

Antonio Conte, dopo la sofferta qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia, può consolarsi con un colpo in sede di calciomercato.

Il Napoli ha iniziato ufficialmente la stagione 2024/25 con la gara di ieri sera di Coppa Italia disputata allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Modena di Pierpaolo Bisoli. Gli uomini di Antonio Conte hanno sì passato il turno, ma l’hanno fatto solo grazie ai calci di rigore. La partita disputata contro i ‘canarini’, di fatto, ha confermato la necessità di dover intervenire in sede di calciomercato.

Lo stesso Antonio Conte, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘SportMediaset’, ha infatti ribadito del gran lavoro che dovrà fare sia lui che la società. Dopo gli arrivi dei vari Rafa Marin, Leonardo Spinazzola ed Alessandro Buongiorno, di fatto, il mercato del Napoli si è bloccato in una lunga fase di stallo. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata una notizia che potrebbe far esultare l’ex ct della Nazionale italiana.

Calciomercato Napoli, Giovanni Manna ha chiuso l’accordo economico con Gilmour: le cifre

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Nicolò Schira’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli è vicino a chiudere l’acquisto del calciatore che ricoprirà il ruolo di vice Lobotka, ovvero Billy Gilmour. Quest’ultimo, infatti, ha comunicato al Brighton (l’ex squadra di Roberto De Zerbi) che vuole cambiare aria.

Anche perché il centrocampista scozzese ha già trovato un accordo con Giovanni Manna sulla base di un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione fino al prossimo 2029. Il Napoli, con in mano l’accordo con Gilmour, ha sicuramente la palla in mano nella trattativa con il Brighton che, però, continua a chiedere ben 12 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del calciatore.

Il Napoli è comunque fiducioso, visto che ha da poco ottenuto delle risorse importanti dalla cessione di Cajuste al Brentford. Oltre a Gilmour, però, Giovanni Manna vuole rinforzare ancora di più il centrocampo. Il nome più in orbita, oltre a quello dello scozzese, è sicuramente quello di Marco Brescianini del Frosinone.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, proprio su quest’ultimo bisogna registrare il ritorno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Considerando lo strappo con Teun Koopmeiners, che sta spingendo per andare alla Juve, la ‘Dea’ ha rimesso i propri occhi su Marco Brescianini per rinforzare il reparto mediano. Il Napoli resta in pole position per il giocatore italiano, ma dovrà comunque prestare la massima attenzione.